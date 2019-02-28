Переговоры между президентом США Дональдом Трампом и главой КНДР Ким Чен Ыном завершились раньше запланированного. Лидеры двух стран уже покинули гостиницу Ханоя, где проводился саммит, передает ТАСС. О причинах этого не сообщается.

Переговоры между президентом США Дональдом Трампом и главой КНДР Ким Чен Ыном завершились раньше запланированного. Лидеры двух стран уже покинули гостиницу Ханоя, где проводился саммит, передает ТАСС.Как сообщила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, лидеры провели "хорошую и конструктивную" встречу, но соглашения в настоящий момент достигнуть не удалось, передает РИА Новости.В связи с этим изменилось время пресс-конференции Трампа. Он выступит перед журналистами в 14:00 по местному времени (10:00 мск), хотя ранее брифинг должен был состояться в 16:00 по местному времени (12:00 мск).Между тем, журналисты сообщили, что отменен и планировавшийся совместный обед."Пул журналистов Белого дома ждал в обеденном зале в "Метрополе", где были сервированы тарелки и меню, но делегации не появились. После 30-минутной задержки нас вывели", — написал на своей странице в Twitter журналист газеты Washington Post Дэвид Накамура.Ранее Трамп заявлял, что Вашингтон и Пхеньян не хотят спешить с соглашением по денуклеаризации Корейского полуострова в ущерб его содержанию."Скорость не важна. Важно то, чтобы мы достигли правильного соглашения", — подчеркнул он в начале второго дня переговоров с лидером КНДР.