В Национальной хоккейной лиге подведены итоги очередного игрового дня и сделавший три голевые передачи в матче против Нью-Йорк Рейнджерс россиянин Никита Кучеров из Тампа-Бэй Лайтнинг признан одним из трех лучших хоккеистов прошедших матчей регулярного чемпионата.

В Национальной хоккейной лиге подведены итоги очередного игрового дня и сделавший три голевые передачи в матче против "Нью-Йорк Рейнджерс" россиянин Никита Кучеров из "Тампа-Бэй Лайтнинг" признан одним из трех лучших хоккеистов прошедших матчей регулярного чемпионата.Ассистентский хет-трик Кучерова добавил баллов к его отличному результату по итогам всего сезона: лидер "молний" лидирует в гонке бомбардиров, набрав 104 балла за 30 голов и 74 передачи. Россиянин стал вторым в истории "Тампы" по набранным очкам за один сезон.Первой звездой назван форвард "Торонто Мейпл Ливз" Митчелл Марнер, забивший гол и сделавший два паса в игре с "Эдмонтон Ойлерз" (6:2). Второй звездой стал голкипер "Чикаго Блэк Хоукс" Кори Кроуфорд, отразивший 29 бросков в игре с "Анахайм Дакс" (4:3). Игра стала для Кроуфорда первой за полтора месяца, пропущенных из-за сотрясения мозга.