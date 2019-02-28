Иск от имени Сергея Генина, одного из фигурантов по делу Зимней вишни, рассмотрит Верховный суд. Обвиняемый в халатности пожарный уверен, что выполнил пункты устава во время тушения возгорания в ТЦ и действовал согласно кодексу. Напомним, в торговом центре 25 марта 2018 года погибли 60 человек.

Иск от имени Сергея Генина, одного из фигурантов по делу "Зимней вишни", рассмотрит Верховный суд. Обвиняемый в халатности пожарный уверен, что выполнил пункты устава во время тушения возгорания в ТЦ и действовал согласно кодексу. Между тем, следствие не принимает его объяснения в расчет и считает, что командир пожарного отделения должен был продолжать искать дверь в кинозал, где находились дети.Истец предлагает признать недействительными ряд пунктов Боевого устава подразделений пожарной охраны.ГТРК "Кузбасс" напоминает: пожар в кемеровской "Зимней вишне" произошел 25 марта. 60 человек погибли, не смогли найти выход. Всего по делу проходят 15 человек.