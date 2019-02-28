Каких только бед не пророчили Крымскому мосту злопыхатели.
Сначала предсказывали, что его не построят, потом называли даты крушения переправы.
Теперь в Сети новая мода – выискивать недостатки грандиозного сооружения и
выкладывать фотографии сомнительного качества.
Каких только бед не пророчили Крымскому мосту злопыхатели.
Сначала предсказывали, что его не построят, потом называли даты крушения переправы.
Теперь в Сети новая мода – выискивать недостатки грандиозного сооружения и
выкладывать фотографии сомнительного качества.
В Twitter появились фотографии прохода кораблей под судоходной
аркой Крымского моста, при первом взгляде на которые может показаться, что суда
еле притискиваются под многотонной стальной конструкцией.
"Только гондолы и гандольеры скоро будут протискиваться
сюда", – пишет в Twitter блогер
RoksolanaToday&Крым, а украинское издание "Обозреватель" пишет, что
высота Крымского моста составляет всего 35 метров, при этом нормой считается не
менее 50 метров.
На самом деле и фотография, сданная с удачного для ракурса,
и утверждения журналистов – аргументы сомнительные. строился с
учетом прохода под его судоходной аркой любых морских судов – и нефтеналивных
танкеров, и сухогрузов, и круизных лайнеров. Никаких нареканий от судовладельцев
со времени ввода переправы в эксплуатацию не поступало.
Так что утверждения о том, что Крымский проседает и даже может
остановить судоходство, не соответствуют действительности. Украинские блоггеры
и журналисты не раз писали, что в Крыму продолжаются оползни, которые могут
привести к разрушению моста. На самом деле, он построен с учетом штормов и
землетрясений, и не мешает судоходству в Керченском проливе.
Автомобильное движение по открылось 15 мая
2018 года, тогда за рулем "КамАЗа" по нему проехал президент Владимир
Путин. 8 декабря 2019 года по железнодорожной части переправы должен пройти первый поезд.
В сентябре на всех основных вокзалах и станциях районного значения, а также в Ялте
и Судаке планируется начать продажу билетов.