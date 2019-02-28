Каких только бед не пророчили Крымскому мосту злопыхатели. Сначала предсказывали, что его не построят, потом называли даты крушения переправы. Теперь в Сети новая мода – выискивать недостатки грандиозного сооружения и выкладывать фотографии сомнительного качества.

Каких только бед не пророчили Крымскому мосту злопыхатели.Сначала предсказывали, что его не построят, потом называли даты крушения переправы.Теперь в Сети новая мода – выискивать недостатки грандиозного сооружения ивыкладывать фотографии сомнительного качества.В Twitter появились фотографии прохода кораблей под судоходнойаркой Крымского моста, при первом взгляде на которые может показаться, что судаеле притискиваются под многотонной стальной конструкцией."Только гондолы и гандольеры скоро будут протискиватьсясюда", – пишет в Twitter блогерRoksolanaToday&Крым, а украинское издание "Обозреватель" пишет, чтовысота Крымского моста составляет всего 35 метров, при этом нормой считается неменее 50 метров.На самом деле и фотография, сданная с удачного для ракурса,и утверждения журналистов – аргументы сомнительные. строился сучетом прохода под его судоходной аркой любых морских судов – и нефтеналивныхтанкеров, и сухогрузов, и круизных лайнеров. Никаких нареканий от судовладельцевсо времени ввода переправы в эксплуатацию не поступало.Так что утверждения о том, что Крымский проседает и даже можетостановить судоходство, не соответствуют действительности. Украинские блоггерыи журналисты не раз писали, что в Крыму продолжаются оползни, которые могутпривести к разрушению моста. На самом деле, он построен с учетом штормов иземлетрясений, и не мешает судоходству в Керченском проливе.Автомобильное движение по открылось 15 мая2018 года, тогда за рулем "КамАЗа" по нему проехал президент ВладимирПутин. 8 декабря 2019 года по железнодорожной части переправы должен пройти первый поезд.В сентябре на всех основных вокзалах и станциях районного значения, а также в Ялтеи Судаке планируется начать продажу билетов.