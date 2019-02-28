Злоумышленник, разбив стекло задней двери автомобиля, проникал внутрь салона и похищал оттуда личные вещи и денежные средства владельца авто...

«Сотрудники уголовного розыска ОП «Китай-город» УВД по ЦАО задержали 30-летнего мужчину, подозреваемого в кражах имущества из припаркованных автомобилей», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Юрий Титов.В полицию поступило заявление от 36-летнего приезжего мужчины. Он сообщил, что припарковал свой автомобиль «Лексус» на улице Ильинка и некоторое время отсутствовал, а вернувшись, обнаружил, что стекло двери разбито и из салона машины пропало имущество, денежные средства и документы. Общий материальный ущерб составил 180 тысяч рублей.В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска в одном из аэропортов задержали подозреваемого – 30-летнего ранее судимого приезжего мужчину.Оперативники ОМВД России по району Арбат установили причастность задержанного мужчины к аналогичному противоправному деянию. Как выяснилось, в Борисоглебском переулке злоумышленник, разбив стекло задней двери припаркованного автомобиля «Ренж Ровер», проник в салон и похитил дорогостоящую сумку известного бренда с находившимися в ней денежными средствами. Общий материальный ущерб составил 320 тысяч рублей.По данным фактам Следственным отделом ОМВД России по Тверскому району и Следственным отделом ОМВД России по району Арбат возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60