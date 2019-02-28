Несколько автомобилей чудом не угодили под отцепившиеся от локомотива вагоны на переезде близ казахского Темиртау. Камера регистратора запечатлела опасный момент.

Несколько автомобилей чудом не угодили под отцепившиеся от локомотива вагоны на переезде близ казахского Темиртау. Камера регистратора запечатлела опасный момент.Инцидент произошел вечером 22 февраля в районе шахты имени Кузембаева, которая, как и сама железнодорожная ветка, принадлежит компании "АрселорМиттал Темиртау". На кадрах видно, как груженый состав пересек дорогу, после чего переезд был открыт, но менее чем через минуту в обратную сторону пронеслось несколько вагонов, за которыми проследовал и тепловоз. Несколько водителей вовремя заметили "беглецов" и остановились перед железнодорожными путями.Как оказалось, такого рода случаи нередко происходят на этом переезде. Источник в компании пояснил сайту inbusiness.kz, что из-за работ на шахте земля постоянно проседает, а вместе с ней и железная дорога. При спуске в образовавшуюся низину состав набирает скорость, чтобы затем подняться наверх, но именно тут, как правило, вагоны и отправляются "в свободное плавание"."Чтобы отремонтировать и выровнять этот участок, придется перекрывать движение по единственной автомагистрали, которая идёт из Караганды в города-спутники Сарань, Абай, Шахтинск и далее на Жезказган", — пояснил представитель компании.