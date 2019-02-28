Певица записала видеообращение на своей странице в Instagram, в котором призвала поклонников быть бдительными. Лолита Милявская заявила, что от ее лица в соцсетях орудуют мошенники.

Певица записала видеообращение на своей страницев Instagram,в котором призвала поклонников быть бдительными. Лолита Милявская заявила, чтоот ее лица в соцсетях орудуют мошенники.Знаменитостьрешила сразу же предостеречь своих подписчиков. ЛолитуМилявскую настолько озаботило известие о злоумышленниках, что она сняла своюречь в "ночной рубашке" и без макияжа.Исполнительницапризналась, что уже практически легла спать и вдруг обнаружила в Instagramсообщения о мошенниках, прикрывающихсяее именем. "Вы пишете… кто-то от моего имени просит пройти опрос, за этообещают какой-то приз. Умоляю, не реагируйте. Это какое-то мошенническоедействие", – заявила Лолита Милявская.При этом певица подчеркнула,что у нее только одна страница, хоть на ней нет "синей галочки" сподтверждением верификации. Звезда выразила надежду, что ее поклонники еще непопались в лапы злоумышленников.Россиян удивил домашний внешнийвид звезды. При этом они поблагодарили за заботу. "Уважаю Васза искренность, за человечность, нет такой пафосности", "Да, да я сразу поняла,что орудуют мошенники, ну спецы...", "Мне сегодня тоже пришло сообщение. Наверное, чуйка…", "Спасибо Вам, Лолита, заискренность и благородство", – написали поклонники в комментариях.Напомним,ранее раскритиковала в своем микроблоге в "ЖЖ" скандальноизвестная блогерша Лена Миро. Она утверждает ,что известная певица страдаеталкогольной зависимостью и повсюду носит с собой фляжку со спиртным.