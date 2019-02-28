Певица записала видеообращение на своей странице
в Instagram,
в котором призвала поклонников быть бдительными. Лолита Милявская заявила, что
от ее лица в соцсетях орудуют мошенники.
Певица записала видеообращение на своей странице
в Instagram,
в котором призвала поклонников быть бдительными. Лолита Милявская заявила, что
от ее лица в соцсетях орудуют мошенники.
Знаменитость
решила сразу же предостеречь своих подписчиков. Лолиту
Милявскую настолько озаботило известие о злоумышленниках, что она сняла свою
речь в "ночной рубашке" и без макияжа.
Исполнительница
призналась, что уже практически легла спать и вдруг обнаружила в Instagram
сообщения о мошенниках, прикрывающихся
ее именем. "Вы пишете… кто-то от моего имени просит пройти опрос, за это
обещают какой-то приз. Умоляю, не реагируйте. Это какое-то мошенническое
действие", – заявила Лолита Милявская.
При этом певица подчеркнула,
что у нее только одна страница, хоть на ней нет "синей галочки" с
подтверждением верификации. Звезда выразила надежду, что ее поклонники еще не
попались в лапы злоумышленников.
Россиян удивил домашний внешний
вид звезды. При этом они поблагодарили за заботу. "Уважаю Вас
за искренность, за человечность, нет такой пафосности", "Да, да я сразу поняла,
что орудуют мошенники, ну спецы...", "Мне сегодня тоже пришло сообщение. Наверное, чуйка…", "Спасибо Вам, Лолита, за
искренность и благородство", – написали поклонники в комментариях.
Напомним,
ранее раскритиковала в своем микроблоге в "ЖЖ" скандально
известная блогерша Лена Миро. Она утверждает ,что известная певица страдает
алкогольной зависимостью и повсюду носит с собой фляжку со спиртным.