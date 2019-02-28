Утром 28 февраля Пакистан обстрелял населенные пункты в северных индийских штатах Джамму и Кашмир. Индийской армии удалось отразить обстрелы.

Утром 28 февраля Пакистан обстрелял населенные пункты в северном индийском штате Джамму и Кашмир. Индийской армии удалось отразить обстрелы.Конфликт между Индией и Пакистаном обострился на этой неделе после того, как группа самолетов ВВС Индии ударила по позициям боевиков на территории Пакистана. В индийском МИДе заявили, что сбит один самолет, а один потерян. Также есть информация о задержании двух сбитых индийских пилотов.Отношения между соседними странами ухудшились после теракта 14 февраля, когда смертник подорвал себя рядом с полицейскими в индийском штате Джамму и Кашмир.Из-за обострения обстановки пассажирские самолеты разворачивают на подлете к Индии и Пакистану. Воздушное пространство над зоной конфликта закрыто. МИД России рекомендует туристам избегать зоны конфликта. Авиакомпании Azur Air, Nordwind и "Россия" заявили, что изменяют маршруты и расписания полетов в популярные у туристов страны Азии. В первую очередь, речь идет о таких направлениях, как Таиланд, Вьетнам, Индия, Бали и Шри-Ланка.Несколько российских перевозчиков накануне уже были вынуждены скорректировать свои маршруты, напоминает телеканал "Россия 24". Самолеты Azur Air из Москвы и Петербурга, летевшие во Вьетнам и в Таиланд, сели в Екатеринбурге из соображений безопасности. Ограничение повлияет и на регулярные полеты на остров Бали. Вероятнее всего, перевозчикам придется делать остановку в Дубае.