Пакистан временно открыл воздушное пространство для гражданских самолетов, следует из данных мониторингового портала Flightradar24. Первым в небе над Пакистаном появился самолет авиакомпании Air Arabia, за ним — лайнер Emirates.

Пакистан временно открыл воздушное пространство для гражданских самолетов, следует из данных мониторингового портала Flightradar24. Первым в небе над Пакистаном появился самолет авиакомпании Air Arabia, за ним — лайнер Emirates.Как сообщалось ранее, по соображениям безопасности в среду было закрыто воздушное пространство Пакистана, многие гражданские рейсы — отменены. Власти Индии также приостановили полеты гражданских судов над северными штатами Джамму и Кашмир, Химачал-Прадеш и Пенджаб. Через несколько часов Индия сняла это ограничение, а Пакистан разрешил только нескольких рейсов из Карачи.При этом власти Пакистана приостановили движение курсирующего между Пакистаном и Индией поезда Samjhota Express, передает ТАСС.По информации МИД Пакистана, поезд, курсирующий между пакистанским городом Лахор и индийским городом Аттари дважды в неделю, возобновит движение сразу после улучшения ситуации с безопасностью.После нападения 14 февраля террористов на автоколонну индийских военных в штате Джамму и Кашмир на линии контроля, разделяющей индийскую и пакистанскую зоны Кашмира, сохраняется напряженность.Как сообщалось, в результате произошедшего погибли 45 человек. Ответственность за нападение взяла на себя группировка "Джаиш-е-Мухаммад" ("Армия Мухаммеда").Во вторник ВВС Индии подвергли бомбардировке лагерь этой группировки в подконтрольной Пакистану части Кашмира.Пакистан в среду заявил, что ВВС страны в ответ на действия Индии нанесли удары по военным объектам в штате Джамму и Кашмир. Нью-Дели и Исламабад выступили с утверждениями, что сбили самолеты друг друга во время воздушного боя.Воздушное пространство над Пакистаном и в пограничных районах Индии по-прежнему закрыто. МИД России рекомендует туристам избегать зоны конфликта. Авиакомпании Azur Air, Nordwind и Россия заявили, что изменяют маршруты и расписания полетов в популярные у туристов страны Азии. В первую очередь, речь идет о таких направлениях как Таиланд, Вьетнам, Индия, Бали и Шри-Ланка. "Тайские авиалинии" также были вынуждены отменить полеты в Европу из-за закрытого пространства над Пакистаном. Не менее пяти тысяч пассажиров ожидают, когда ситуация нормализуется. Похожая ситуация в Индии. Из-за отмены рейса "Дели-Астана" сотни человек застряли в аэропорту. Как рассказывают очевидцы, размещением людей никто не занимается.