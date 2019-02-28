Эксперты не смогли прийти к точному выводу о причине смерти молодого человека

Эксперты не смогли прийти к точному выводу о причине смерти молодого человекаСпециалисты регионального СледКома установили личность молодого человека, обнаруженного в гаражах во Владимире.Напомним, утром 26 февраля мужчина, выезжая из гаража, заметил парня, которому требовалась медпомощь. Он был в крови, явно искусан животными. Спасти жизнь молодого человека врачам не удалось.Эксперты не смогли прийти к точному выводу о причине смерти пострадавшего. У него была тяжелая степень переохлаждения тела. А раны от укусов животного не несли критический характер и не могли привести к смерти.21-летний житель посёлка Боголюбово не учился и не работал. У следователей имеется информация о его участии в незаконном обороте наркотиков и употреблении психотропных веществ. У молодого человека не было родителей, он воспитывался опекуном.Проведение проверки продолжается.