Появилась первая версия причины крушения легкомоторного самолета в Коломенском районе. Производитель легкомоторного лайнера заявил, что речь, скорее всего, идет об ошибке пилотирования.

Появилась первая версияпричины крушения легкомоторного самолета в Коломенском районе. Производитель легкомоторного лайнера заявил,что речь, скорее всего, идет об ошибке пилотирования.Самолет "С-72", упавший 28 февраля на частныйдом в СНТ Подлипки-3, вовремя проходил ежегодное техобслуживание.В самарской самолетостроительной компании "Чайка", выпустившей воздушное судно,заверили, что оно было в отличном состоянии.В компании заявили, чтосамолетом 2015 года выпуска владеет бизнесмен. Якобы, машина прошла всеиспытания, были получены соответствующие сертификаты. "Вероятнее всего, речьидет об ошибке в пилотировании. Эта трагедия – первая", – цитируетпредставителя компании "Московский комсомолец".За штурвалом находилсяопытный пилот – 52-летний Игорь Козлов. Он вместе со своим спутникомвылетел с аэродрома "Северка". Оба погибли. На аэродроме сообщили, чтовоздушное судно отправлялось в путь исправным.Коллега пилота Андрей Журавлев подтвердил, чтопогибший был опытным профессионалом. "Как пилот он был грамотным и действовал вэкстренных ситуациях, спокойно и правильно", – цитирует мужчину телеканал "360".У ИгоряКозлова остались жена Маргарита Мельничук и недавно родившийся сын. Супруга пилота узнала жуткое известие о егогибели от журналистов. Для нее это стало настоящим шоком. "Вы первые, кто сообщил об этом мне!.. Расскажите,что произошло? Кто там был еще? Я выезжаю на место. Мне надо узнать, где тела,увезли ли их", – приводит слова шокированной женщины "Подмосковье сегодня".Известно, что в садовом доме, на который упал самолет,регулярно никто не проживал, поэтому на земле пострадавших нет. Следователи возбудили уголовное дело по фактугибели двух человек, передает ТАСС.На месте ЧП работаетследственная группа совместно с представителями МЧС России и Росавиации.Прокуратура также устанавливает причины падения самолета.