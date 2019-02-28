В результате проведения мероприятия к административной ответственности было привлечено более 500 иностранных граждан...

С 18 по 26 февраля на территории Юго-Восточного округа столицы в результате проведения мероприятия, направленного на выявление фактов незаконной миграции, была осуществлена проверка 942 мест пребывания иностранных граждан.В итоге к административной ответственности было привлечено более 500 иностранных граждан, в частности, по ст. 18.8 КоАП РФ «Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания) в Российской Федерации». Также с начала проведения мероприятия территориальными подразделениями полиции возбуждено 11 уголовных дел по ст. 322.3 УК РФ «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации».Пресс-служба УВД по ЮВАО(495) 709-18-18