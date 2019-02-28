Злоумышленники работали под заказ и снимали зеркала с определенных иномарок за денежное вознаграждение...

Сотрудники уголовного розыска совместно с коллегами из патрульно-постовой службы полиции ОМВД России по Гагаринскому району задержали подозреваемых в серии краж с иномарок.В ОМВД России по Гагаринскому району поступило 13 сообщений о кражах с автомобилей. Владельцы иномарок сообщали, что с их автомобилей в вечернее время неизвестные сняли зеркальные элементы. Общий ущерб составил около 500 тысяч рублей. Большей частью пропажи обнаруживались с иномарок «Лексус», «БМВ» и «Ауди».В рамках проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские на Ленинском проспекте задержали двоих подозреваемых – 48-летних мужчин. Установлено, что данные граждане работали под заказ и снимали зеркала с определенных иномарок за денежное вознаграждение. Похищенные автозапчасти злоумышленники должны были оставить в условленном месте.Следователем ОМВД России по Гагаринскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление дополнительных эпизодов противоправной деятельности подозреваемых, а также розыск и задержание возможных соучастников.Пресс-служба УВД по ЮЗАО(499) 129-75-56