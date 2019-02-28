Ведомство завело новые административные дела из-за китовой тюрьмы в Приморье. Пост голливудского актера Леонардо Ди Каприо в Facebook произвел эффект разорвавшейся бомбы.

Ведомство завело новые административные дела из-за "китовой тюрьмы" вПриморье. Пост голливудскогоактера Леонардо Ди Каприо в Facebook произвел эффект разорвавшейся бомбы.ФСБвозбудила дела в отношении компаний, которые создали так называемую "китовую тюрьму". Причина – нарушения правил рыболовства. По мнению экспертов, как и Ди Каприо, условиясодержания тамкосаток и белух являются неудовлетворительными: они находятсч в тесноте, страдают от холода, снега и льда.Теперь позакону придется отвечать компаниям "Океанариум ДВ", "Белый кит", "Афалина" и"Сочинский дельфинарий", передает РИА "Новости". Они осуществлялидобычу, транспортировку и хранение морских млекопитающих в бухте СреднейПриморского края.настоящее время в "китовой тюрьме" находятся 11 косаток и 87 белух.Данные факты и побудили обратиться к общественности через соцсеть итем самым привлечь к проблеме внимание общественности. В ФСБ считают, что морскихживотных необходимо выпустить в естественную среду обитанияпосле предварительной адаптации.Напомним, о "китовойтюрьме" стало известно в октябре 2018 после того, как о ситуации узнали в Greenpeace.После скандала красследованию подключились прокуратура и Следственный комитет России,обнаружившие ряд нарушений нарушения со стороны Росрыболовства и нескольких компаний.Было возбуждено уголовное дело. Знакомы с ситуацией и в Кремле.Отметим, с призывомвыпустить животных на волю помимо выступила его голливудская коллега ПамелаАндерсон. Артист не смог остаться равнодушным, когда узнал ослучае жестокого обращения с животными – своим криком души он поделился в соцсети.