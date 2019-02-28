Ведомство завело новые административные дела из-за китовой тюрьмы в
Приморье. Пост голливудского
актера Леонардо Ди Каприо в Facebook произвел эффект разорвавшейся бомбы.
Ведомство завело новые административные дела из-за "китовой тюрьмы" в
Приморье. Пост голливудского
актера Леонардо Ди Каприо в Facebook произвел эффект разорвавшейся бомбы.
ФСБ
возбудила дела в отношении компаний, которые создали так называемую "китовую тюрьму". Причина – нарушения правил рыболовства. По мнению экспертов, как и Ди Каприо, условия
содержания там
косаток и белух являются неудовлетворительными: они находятсч в тесноте, страдают от холода, снега и льда.
Теперь по
закону придется отвечать компаниям "Океанариум ДВ", "Белый кит", "Афалина" и
"Сочинский дельфинарий", передает РИА "Новости". Они осуществляли
добычу, транспортировку и хранение морских млекопитающих в бухте Средней
Приморского края.
В
настоящее время в "китовой тюрьме" находятся 11 косаток и 87 белух.
Данные факты и побудили обратиться к общественности через соцсеть и
тем самым привлечь к проблеме внимание общественности. В ФСБ считают, что морских
животных необходимо выпустить в естественную среду обитания
после предварительной адаптации.
Напомним, о "китовой
тюрьме" стало известно в октябре 2018 после того, как о ситуации узнали в Greenpeace.
После скандала к
расследованию подключились прокуратура и Следственный комитет России,
обнаружившие ряд нарушений нарушения со стороны Росрыболовства и нескольких компаний.
Было возбуждено уголовное дело. Знакомы с ситуацией и в Кремле.
Отметим, с призывом
выпустить животных на волю помимо выступила его голливудская коллега Памела
Андерсон. Артист не смог остаться равнодушным, когда узнал о
случае жестокого обращения с животными – своим криком души он поделился в соцсети.