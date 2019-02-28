Известный продюсер Потап впервые прокомментировал слухи о романе со своей коллегой. Музыкант подтвердил, что действительно состоит в очень близких отношениях с певицей Настей Каменских.

Известный продюсер Потап впервые прокомментировал слухи о романе со своей коллегой. Музыкант подтвердил, что действительно состоит в очень близких отношениях с певицей Настей Каменских.Во время съемок украинского шоу "Лига смеха" один из юмористов спросил у продюсера, встречается ли он с исполнительницей. "Мутишь с Каменских?", – поинтересовался он. Потап ответил на этот вопрос положительно. Позднее известие о романе звезд подтвердила другая участница программы – певица Ольга Полякова. "Наконец-то все узнали то, о чем мы и так давно знали", – отметила она.До этого Настя Каменских не раз отрицала слухи об отношениях с музыкантом. В недавнем интервью, опубликованном на Youtube-канале "Слава+", она рассказала, что журналисты часто приписывают ей несуществующих детей от продюсера. Исполнительница также добавила, что пока не готова к браку."Мне постоянно приписывают романы, которых на самом деле нет. Люди то и дело говорят о несуществующих детях. По их мнению, я родила уже 45 детей. Лешу (настоящее имя Потапа – Прим. ред.) мне постоянно приписывают.Пока я не готова к замужеству, хотя понимаю где-то внутри себя, что уже пора", – цитирует звезду .Ранее певица призналась, что состоятельные мужчины не раз предлагали ей провести ночь за деньги. "Бывали разные мужчины, и многие хотели переспать со мной за деньги. Даже когда-то подходили к Потапу и просили: "Поговори с этой телкой", потому что я могу заступиться за себя. Меня возмущают богатые люди, считающие, что все в этой жизни продается", – поделилась .