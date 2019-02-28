Нападение на генерал-полковника в отставке Александра
Бриндикова запечатлели камеры видеонаблюдения. Дорожный конфликт закончился
избиением бывшего военного.
Нападение на генерал-полковника в отставке Александра
Бриндикова запечатлели камеры видеонаблюдения. Дорожный конфликт закончился
избиением бывшего военного.
Александр Бридников подъехал к воротам своего офиса на Малой
Никитской. Дорогу ему перекрыл белый "Мерседес". Отставной генерал
посигналил, и только после этого ему освободили проезд.
Однако находившиеся в автомобиле мужчины не посчитали
конфликт исчерпанным. Один из них подошел к Бридникову, завязалась словесная
перепалка, которая вскоре переросла в драку. На помощь оппоненту генерала
поспешил его приятель. Вдвоем они избили Бридникова. Генерал в отставке попал в
больницу с черепно-мозговой травмой, ушибами головы и лица.
Позже удалось установить личность одного из нападавших на генерала.
Выяснилось, что это гражданин Украины, передает