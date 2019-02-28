Нападение на генерал-полковника в отставке Александра Бриндикова запечатлели камеры видеонаблюдения. Дорожный конфликт закончился избиением бывшего военного.

Нападение на генерал-полковника в отставке АлександраБриндикова запечатлели камеры видеонаблюдения. Дорожный конфликт закончилсяизбиением бывшего военного.Александр Бридников подъехал к воротам своего офиса на МалойНикитской. Дорогу ему перекрыл белый "Мерседес". Отставной генералпосигналил, и только после этого ему освободили проезд.Однако находившиеся в автомобиле мужчины не посчиталиконфликт исчерпанным. Один из них подошел к Бридникову, завязалась словеснаяперепалка, которая вскоре переросла в драку. На помощь оппоненту генералапоспешил его приятель. Вдвоем они избили Бридникова. Генерал в отставке попал вбольницу с черепно-мозговой травмой, ушибами головы и лица.Позже удалось установить личность одного из нападавших на генерала.Выяснилось, что это гражданин Украины, передает