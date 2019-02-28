Пожар в одной из высоток Новой Трехгорки едва не унес жизни десятков людей. Возгорание произошло ночью на третьем этаже, однако аварийная сигнализация оказалась неисправна. Система тушения полностью отсутствовала, пожарные так и не смогли подключиться к гидрантам. В итоге жителям пришлось заливать пламя с помощью ведер.

Пожар в одной из высоток Новой Трехгорки едва не унес жизни десятков людей. Возгорание произошло ночью на третьем этаже, однако аварийная сигнализация оказалась неисправна. Система тушения полностью отсутствовала, пожарные так и не смогли подключиться к гидрантам. В итоге жителям пришлось заливать пламя с помощью ведер.- Пожарные просто не проедут, скорая не может!Огонь охватил одну из квартир многоэтажки на улице Чистякова примерно в два часа ночи, когда жители спали. О пожаре многие узнали в последний момент — от сонных соседей."Эвакуировали дом, но почему-то никто нас даже не оповестил. Мы могли так же сгореть!" — говорит Александра Корякина.Пожарных вызвали с опозданием, а затем машины МЧС еще минут 20 наматывали круги вокруг дома, теряя драгоценное время.Из-за огромного количества припаркованных автомобилей пожарные машины подъехать сюда не могут в принципе — здесь слишком узко. Справиться с огнем удалось только благодаря самоотверженности местных жителей, которые тушили пожар чуть ли не всем подъездом.- Сюда подбежали с ведрами и стали заливать эту квартиру. Если бы они ее не залили, все квартиры рядом — и особенно сверху — просто бы выгорели!Одна квартира уничтожена полностью, зато удалось отстоять остальные."Вот, посмотрите, что здесь делается: нет ни огнетушителей, ни рукавов, ни гаек. Я спрашиваю: ребята, а как вы будете подключаться? А мы, говорят, не смогли бы даже подключиться, потому что нет гаек, которые должны быть здесь. Вентиляция вытяжная не работает. Если бы она работала, то такого бардака здесь бы не было!" — возмущен местный житель Владимир Тихомиров.О том, что в 22-этажном доме отсутствует противопожарная система, жители говорят уже много лет."Вот на этих местах должны быть датчики — здесь, здесь сигнализация должна проходить. Вот здесь кнопка аварийной пожарной сигнализации не работает. Люди сами ходили по этажам, оповещали друг друга, стучали в двери и выводили друг друга на улицу", — рассказывает Владимир.С декабря 2017 года дом обслуживает управляющая компания "Новая Трехгорка", но за это время ее сотрудники ни разу не пытались решить проблему."Мы просим услышать нас наконец-то! Здесь кто-то живет девять, восемь, семь лет, и дом в печальном состоянии. Мы очень боимся ложиться спать!" — говорит Ирина Сахарова.Директор управляющей компании винит кого угодно, только не себя: жителей за порчу имущества, застройщика, который якобы даже не устанавливал противопожарную систему."У управляющей компании не имеется собственных денежных средств на ее достройку. Да, мы можем ее эксплуатировать, мы можем что-то подремонтировать, но вновь ее построить мы не можем! Это колоссальные денежные средства. Ставка ремонта и содержания не позволяет это сделать", — говорит исполнительный директор УК "Новая Трехгорка" Роман Климов.Жители многоэтажки написали коллективное обращение в надзорные органы и в администрацию города с просьбой наказать управляющую компанию за халатность. Следующий пожар могут уже не потушить вовремя.