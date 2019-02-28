28.02.2019

2019-02-28 09:10:47

При взрыве в доме под Смоленском пострадал человек

В одной из квартир жилого дома в деревне Михейково Ярцевского района Смоленской области произошел взрыв газа, передает . В результате ЧП пострадал мужчина – его доставили в больницу с ожогами.



Прибывшие на место специалисты зафиксировали повреждение гипсовых перегородок в квартире. Подробности выясняются.