Шкала уважения в зависимости от зарплаты:
Зарплата 100 долл.
- Я...
- Головка от х...! Не п...зди! (Окружающие хором)
Зарплата 300 долл.
- Я думаю...
- А ты не думай, м..дак! (Разрозненные голоса окружающих)
Зарплата 1000 долл.
- Я думаю, что...
- Иди работай! Думальщик, блин, нашелся тут... (Голос начальника)
Зарплата 3000 долл.
- Я думаю, что вы, м...даки, сильно много п...дите и ни х... не делаете! Работать надо!
- Какая ценная мысль, Анаксимандр Пафнутьевич! Обязательно запишу!
(Окружающие хором)
еще анекдот!