Последние пару недель ряд СМИ публиковал сообщения о том, что Алексей Навальный и его помощница Любовь Соболь встречались в Санкт-Петербурге с бизнесменом Евгением Пригожиным. Издание Ридус связалось с пресс-службой Пригожина, чтобы получить комментарий из первых рук.

Последние пару недель ряд СМИ публиковал сообщения о том, что Алексей Навальный и его помощница Любовь Соболь встречались в Санкт-Петербурге с бизнесменом Евгением Пригожиным. Издание связалось с пресс-службой Пригожина, чтобы получить комментарий из первых рук.Бизнесмен подтвердил, что встреча действительно имела место. Он рассказал, что именно хотел от него московский блогер. По словам Пригожина, Навальный пытался вымогать у него 300 млн рублей на проведение муниципальной кампании ФБК в Петербурге."Он сообщил, что "его слово в стране является законом и при желании он может натянуть любого чиновника и бизнесмена". А значит, мне следует понять, что я должен ему заплатить или против меня будет развернута большая медиакампания, и что на обдумывание его предложения у меня есть максимум две недели", – цитирует Пригожина "Ридус".По истечении двух недель в Северную столицу нагрянула юрист ФБК Любовь Соболь, чтобы получить от бизнесмена окончательный ответ. На вокзале ее встречал один из сотрудников Пригожина, рассказал бизнесмен.Встреча проходила в два этапа, пишет издание. Сперва Пригожин и Соболь пообщались в здании "Имидж-студии Дениса Осипова" на Невском проспекте. По словам бизнесмена, "возможности поговорить на серьезные вопросы не было". Они перенесли разговор в более удобное место. В итоге беседа состоялась в вегетарианском кафе "Лаор" в Прачечном переулке, куда Соболь приехала по дороге на другую встречу.В ходе разговора девушка настаивала на том, чтобы Евгений Пригожин выплатил её начальнику Навальному оговоренные 300 миллионов. Бизнесмен ответил категорическим отказом.Журналисты "Ридуса" поинтересовались, почему он не подал в прокуратуру заявление о попытке шантажа со стороны Навального. Пригожин ответил просто:"Во-первых, я не вижу серьезных перспектив для уголовного преследования согласно законодательству РФ. Во-вторых, есть хорошая русская поговорка: "Не тронь говно, оно и не завоняет". Это говно давно расковырено и скоро выветрится".В ФБК продолжают всячески уклоняться от комментариев ситуации. Хотя в сети уже имеются все необходимые доказательства: подробная схема передвижений Пригожина и Соболь по городу в тот день, а также фотоснимки, на которых они запечатлены возле одних и тех же зданий, сделанные с небольшим интервалом. Помимо этого, факт встречи подтвердил и владелец кафе "Лаор" Дмитрий Чепковский, журналисты.Изначально Алексея Навального звучало следующим образом: "Ты заплатишь мне 300 миллионов рублей за муниципальные выборы в Питере. Мяч на моей стороне. Чем-то надо жертвовать". Бизнесмен предпочел не жертвовать ничем и в категоричной форме отказал блогеру. После этого ФБК с удвоенной энергией продолжил травлю компании "Конкорд" и попытки дестабилизировать рынок питания в образовательных учреждениях Москвы.