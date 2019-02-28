Артист со сломанной ногой после операции находится в больнице. Дима Билан записал видеообращение к поклонникам, заявив, что не собирается сдаваться и предаваться унынию.

Артист со сломанной ногой после операциинаходится в больнице. Дима Билан записал видеообращение к поклонникам, заявив,что не собирается сдаваться и предаваться унынию."А поеду-ка я… нарентген!" – в самом начале ролике с истерическим смехом произнес певец. Затемон показал своим фолловерам, как на кресле-коляске его везут к врачу, которыйкомментирует его состояние. "Все уже хорошо. Скоро буду бегать!", – заверилДима Билан.Свое видео исполнительснабдил длинным и обстоятельным постом. Судя по нему, Дима Билан очень хочет какможно скорее вернуться на сцену, но пока он бессилен воплотить это желание. "Сегодняцелый день общались по туру и возможности переноса части городов с шоу #планетабилан, запланированных в марте на осень!!!И все, кто купил билеты на мартовские шоу, главное не переживайте за билеты – всесделаем в лучшем виде!!!" – пообещал певец."Вернуться на сцену хочусо 100% й уверенностью и быть на максимуме своих возможностей, и потом моекаждодневное общение со светилами хирургии тоже вносят свои коррективы в мои планы!!!"– отметил Дима Билан. Он объяснил, что тур предполагает долгие переезды,отсутствие рядом лечащего врача и насыщенную двухчасовую программу."А реабилитация должнабыть максимально серьезной и качественной!" – добавил Билан. "Я уверен, что этовремя, которое дала мне судьба, использую с пользой – продвинусь в записинового альбома и запишу новый многообещающий сингл", – поведал о планах наближайшее будущее . По словам певца, "буксовать" он не собирается.Артист поблагодарилпоклонников за поддержку и пожелал всем, кто болеет, как и он, поскореевыздороветь. "Всем, кто задепрессировал – скоро весна, осталась одна ночь)),бодритесь", – на обнадеживающей ноте резюмировал свое послание