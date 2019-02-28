Артист со сломанной ногой после операции
находится в больнице. Дима Билан записал видеообращение к поклонникам, заявив,
что не собирается сдаваться и предаваться унынию.
Артист со сломанной ногой после операции
находится в больнице. Дима Билан записал видеообращение к поклонникам, заявив,
что не собирается сдаваться и предаваться унынию.
"А поеду-ка я… на
рентген!" – в самом начале ролике с истерическим смехом произнес певец. Затем
он показал своим фолловерам, как на кресле-коляске его везут к врачу, который
комментирует его состояние. "Все уже хорошо. Скоро буду бегать!", – заверил
Дима Билан.
Свое видео исполнитель
снабдил длинным и обстоятельным постом. Судя по нему, Дима Билан очень хочет как
можно скорее вернуться на сцену, но пока он бессилен воплотить это желание. "Сегодня
целый день общались по туру и возможности переноса части городов с шоу #планетабилан, запланированных в марте на осень!!!
И все, кто купил билеты на мартовские шоу, главное не переживайте за билеты – все
сделаем в лучшем виде!!!" – пообещал певец.
"Вернуться на сцену хочу
со 100% й уверенностью и быть на максимуме своих возможностей, и потом мое
каждодневное общение со светилами хирургии тоже вносят свои коррективы в мои планы!!!"
– отметил Дима Билан. Он объяснил, что тур предполагает долгие переезды,
отсутствие рядом лечащего врача и насыщенную двухчасовую программу.
"А реабилитация должна
быть максимально серьезной и качественной!" – добавил Билан. "Я уверен, что это
время, которое дала мне судьба, использую с пользой – продвинусь в записи
нового альбома и запишу новый многообещающий сингл", – поведал о планах на
ближайшее будущее . По словам певца, "буксовать" он не собирается.
Артист поблагодарил
поклонников за поддержку и пожелал всем, кто болеет, как и он, поскорее
выздороветь. "Всем, кто задепрессировал – скоро весна, осталась одна ночь)),
бодритесь", – на обнадеживающей ноте резюмировал свое послание