Особый противопожарный режим введен на севере Приморья. Теперь он действует в 11 районах региона.

Особый противопожарный режим введен на севере Приморья. Теперь он действует в 11 районах региона. Это связано с многочисленными возгораниями сухой травы, которые начались из-за аномально теплой и бесснежной зимы. По данным метеорологов, такой погоды в Приморье не было 85 лет, передает телеканал "Россия 24".Тем временем пожары угрожают движению поездов по Транссибирской магистрали. Огонь вплотную приблизился к железнодорожным путям. Для тушения пожаров привлечено более 13 тысяч человек.Синоптики в ближайшие дни обещают сухую и очень теплую погоду. Воздух может прогреться до плюс 10.