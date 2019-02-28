Упрдор течение 8 месяцев должен выполнить требования надзорного органа

Упрдор течение 8 месяцев должен выполнить требования надзорного органаПрокуратурой Камешковского района провела проверку на участке федеральной трассы М-7 «Волга» в районе деревень Дворики, Хохлово и Новая Быковка. Специалисты выяснили, что там отсутствует освещение, хотя оно предусмотрено проектом организации дорожного движения.Нарушение могло способствовать возникновению серьёзных ДТП. С 2011-го года в вечернее и ночное время там произошло 25 аварий, в которых погибли 10 человек, а 24 человека получили ранения различной степени тяжести.Участок автодороги принадлежит «Упрдор Москва – Нижний Новгород». Прокурор потребовал обязать учреждение осветить указанные участки трассы. Упрдор течение 8 месяцев должен выполнить требования надзорного органа.