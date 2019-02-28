95 лет назад, 28 февраля 1924 года в соответствии с Приказом ОГПУ «О реформировании юридических отделов ОГПУ и учреждении при Коллегии должности «особо уполномоченного» появились первые подразделения по работе с личным составом.

95 лет назад, 28 февраля 1924 года в соответствии с Приказом ОГПУ «О реформировании юридических отделов ОГПУ и учреждении при Коллегии должности «особо уполномоченного» появились первые подразделения по работе с личным составом.Через 15 лет было утверждено «Положение об аппарате особо уполномоченного при НКВД СССР» и закреплено за ним выполнение специальных поручений, связанных с проверкой и расследованием дел о сотрудниках НКВД, совершивших правонарушения; возложили проведение обследований отдельных участков работы местных органов.В 1941 году подобные функции стали реализовывать особые инспекции при отделах кадров НКВД республик, УНКВД краев, областей, основной задачей стало проведение служебных расследований по фактам нарушений дисциплины и социалистической законности.Позднее особые инспекции переименовали в инспекции поличному составу. Помимо проверки материалов, заявлений и жалоб на работников ведомства, добавилось проведение дознания по преступным деяниям.В конце 1995 – начале 1996 года за счет штатной численности инспекций было создано Управление собственной безопасности и его территориальные подразделения.Спустя 4 года принято решение о необходимости вновь воссоздать ИЛС в составе кадровых аппаратов.Современная инспекция по личному составу – подразделение Управления организации морально-психологического обеспечения Департамента государственной службы и кадров МВД России, необходимое для обеспечения внутриведомственного контроля за состоянием служебной дисциплины и законности в органах внутренних дел, предупреждения чрезвычайных происшествий, осуществления профилактических мероприятий, проведения служебных проверок по фактам совершения дисциплинарных проступков и иных противоправных действий.Сотрудники инспекции участвуют в инспекторских, контрольных и целевых выездах в органы, организации и подразделения МВД России, в ходе которых проверяются способность личного состава выполнять требования нормативных документов и грамотно руководствоваться ими в практической деятельности, порядок формирования статистических данных в целях исключения фактов сокрытия нарушений, соблюдение дорожно-транспортной дисциплины. Анализ указанных данных позволяет оценить реальное положение дел на местах для своевременного принятия верных управленческих решений руководителями всех служб и подразделений системы МВД России.