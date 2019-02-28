95 лет назад, 28 февраля 1924 года в соответствии с Приказом ОГПУ «О реформировании юридических отделов ОГПУ и учреждении при Коллегии должности «особо уполномоченного» появились первые подразделения по работе с личным составом.
95 лет назад, 28 февраля 1924 года в соответствии с Приказом ОГПУ «О реформировании юридических отделов ОГПУ и учреждении при Коллегии должности «особо уполномоченного» появились первые подразделения по работе с личным составом.
Через 15 лет было утверждено «Положение об аппарате особо уполномоченного при НКВД СССР» и закреплено за ним выполнение специальных поручений, связанных с проверкой и расследованием дел о сотрудниках НКВД, совершивших правонарушения; возложили проведение обследований отдельных участков работы местных органов.
В 1941 году подобные функции стали реализовывать особые инспекции при отделах кадров НКВД республик, УНКВД краев, областей, основной задачей стало проведение служебных расследований по фактам нарушений дисциплины и социалистической законности.
Позднее особые инспекции переименовали в инспекции поличному составу. Помимо проверки материалов, заявлений и жалоб на работников ведомства, добавилось проведение дознания по преступным деяниям.
В конце 1995 – начале 1996 года за счет штатной численности инспекций было создано Управление собственной безопасности и его территориальные подразделения.
Спустя 4 года принято решение о необходимости вновь воссоздать ИЛС в составе кадровых аппаратов.
Современная инспекция по личному составу – подразделение Управления организации морально-психологического обеспечения Департамента государственной службы и кадров МВД России, необходимое для обеспечения внутриведомственного контроля за состоянием служебной дисциплины и законности в органах внутренних дел, предупреждения чрезвычайных происшествий, осуществления профилактических мероприятий, проведения служебных проверок по фактам совершения дисциплинарных проступков и иных противоправных действий.
Сотрудники инспекции участвуют в инспекторских, контрольных и целевых выездах в органы, организации и подразделения МВД России, в ходе которых проверяются способность личного состава выполнять требования нормативных документов и грамотно руководствоваться ими в практической деятельности, порядок формирования статистических данных в целях исключения фактов сокрытия нарушений, соблюдение дорожно-транспортной дисциплины. Анализ указанных данных позволяет оценить реальное положение дел на местах для своевременного принятия верных управленческих решений руководителями всех служб и подразделений системы МВД России.