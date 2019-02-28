Ведущая Дома-2 ежедневно радует в своем Instagram поклонников и раздражает хейтеров семейными снимками с отдыха в Таиланде. Ксения Бородина ответила на очередную критику пользователей соцсети.

Ведущая "Дома-2" ежедневно радует в своем Instagramпоклонников и раздражает хейтеров семейными снимками с отдыха в Таиланде. КсенияБородина ответила на очередную критику пользователей соцсети.Знаменитость ведет диалогс фолловерами даже на отдыхе. Ксения Бородина уделает внимание каккомплиментам, так и замечаниям в свой адрес. Особенно, если они касаются еесемьи.Телезвезда разместила в микроблоге фотоотчет. На одном из кадров Ксения Бородина с супругоми детьми позируют вместе со слоном. Также светская львица рассказала, что они собираютсяпокататься на яхте.Одна из подписчицраскритиковала ведущую реалити-шоу. "Ну хватит выставлять на показ себя и своюсемью, так назойливо", (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены– прим. ред.) – написала Ксении Бородиной пользовательница соцсети.Теледива этот комментарийне оставила без внимания. Ее возмутила наглость подписчицы. напомнила,что это ее Instagram-аккаунт. "А кого надо тут выставлять? Это как прийти в гости, попроситьальбом с фотками и сказать: Вам не надоело себя фотографировать!!! Это и естьальбом для фото", – цитирует БородинуПубликация собрала и другие критические замечания отфолловеров. "Тею можно было по-другомупосадить, например, как Мару", "Мне жалко слонов((( они издеваются над ними придрессировке", "Представляю, сколько раз этого слоненка били, чтобы он вот такпозировать научился!!!", "Бедная старшая дочка...", – высказалисьпользователи соцсети.