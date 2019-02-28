Ведущая Дома-2 ежедневно радует в своем Instagram
поклонников и раздражает хейтеров семейными снимками с отдыха в Таиланде. Ксения
Бородина ответила на очередную критику пользователей соцсети.
Ведущая "Дома-2" ежедневно радует в своем Instagram
поклонников и раздражает хейтеров семейными снимками с отдыха в Таиланде. Ксения
Бородина ответила на очередную критику пользователей соцсети.
Знаменитость ведет диалог
с фолловерами даже на отдыхе. Ксения Бородина уделает внимание как
комплиментам, так и замечаниям в свой адрес. Особенно, если они касаются ее
семьи.
Телезвезда разместила в микроблоге фотоотчет. На одном из кадров Ксения Бородина с супругом
и детьми позируют вместе со слоном. Также светская львица рассказала, что они собираются
покататься на яхте.
Одна из подписчиц
раскритиковала ведущую реалити-шоу. "Ну хватит выставлять на показ себя и свою
семью, так назойливо", (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены
– прим. ред.) – написала Ксении Бородиной пользовательница соцсети.
Теледива этот комментарий
не оставила без внимания. Ее возмутила наглость подписчицы. напомнила,
что это ее Instagram-аккаунт. "А кого надо тут выставлять? Это как прийти в гости, попросить
альбом с фотками и сказать: Вам не надоело себя фотографировать!!! Это и есть
альбом для фото", – цитирует Бородину
Публикация собрала и другие критические замечания от
фолловеров. "Тею можно было по-другому
посадить, например, как Мару", "Мне жалко слонов((( они издеваются над ними при
дрессировке", "Представляю, сколько раз этого слоненка били, чтобы он вот так
позировать научился!!!", "Бедная старшая дочка...", – высказались
пользователи соцсети.