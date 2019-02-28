В МВД России под председательством Министра внутренних дел Российской Федерации генерала полиции Российской Федерации Владимира Колокольцева состоялось расширенное заседание коллегии МВД России.

Сегодня в МВД России под председательством Министра внутренних дел Российской Федерации генерала полиции Российской Федерации Владимира Колокольцева состоялось расширенное заседание коллегии МВД России, на котором были подведены итоги оперативно-служебной деятельности органов внутренних дел Российской Федерации в 2018 году.В мероприятии приняли участие руководители высших органов законодательной и исполнительной власти страны, подразделений центрального аппарата МВД России, территориальных органов внутренних дел, научных, образовательных, ветеранских организаций, представители общественности.Приоритетными задачами на текущий год определены: повышение уровня раскрываемости преступлений; профилактика правонарушений, связанных с несовершеннолетними; совершенствование правоприменительной практики в экономической сфере, объективное рассмотрение обращений предпринимателей; противодействие экстремизму, незаконному обороту наркотиков, коррупции и нелегальной миграции; обеспечение безопасности на дорогах.Владимир Колокольцев поблагодарил личный состав Министерства за ответственное отношение к делу, высокий профессионализм, стойкость и мужество, проявленные при исполнении служебного долга.Глава ведомства вручил государственные и ведомственные награды 38 руководителям подразделений МВД России, научных и образовательных организаций. В частности, ордена Почета удостоены генерал-лейтенант юстиции Александр Романов, генерал-лейтенант внутренней службы Андрей Ларионов, генерал-майор полиции Антон Гусев, генерал-майор внутренней службы Сергей Шкулепа, генерал-майор полиции Василий Ярцев; ордена Александра Невского – генерал-лейтенант полиции Александр Макаров, генерал-лейтенант полиции Дмитрий Шаробаров, полковник полиции Константин Смоленчук. Наградным оружием поощрены генерал-лейтенант полиции Олег Баранов, генерал-лейтенант полиции Михаил Черников, полковник полиции Владислав Толкунов и полковник полиции Игорь Амельчаков.Кроме того, Министр вручил знаки различия высшего начальствующего состава.10 сотрудников получили награды от Президиума Совета ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск.12 подразделениям – победителям Спартакиады МВД России по служебно-прикладным видам спорта вручены кубки.