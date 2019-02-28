Злоумышленники хотят заработать и на уже попавших в беду вкладчиках.

Злоумышленники хотят заработать и на уже попавших в беду вкладчиках.В редакцию «33Live.Ru» с просьбой о помощи обратилась Елена Терентьева. Наша читательница полагает, что её сын «попал в сети» финансовой пирамиды:«Мой сын вложил все свои деньги в очень сомнительный проект. Слушать меня не хочет. Говорит, что всё проверил сам, да и эту организацию зарегистрировали в интернете, а значит ей можно доверять. Как проверить, не финансовая ли это пирамида?»Отличная маскировкаПри словах «финансовая пирамида» в памяти у владимирцев всплывает история с «МММ», «Хопёр-инвестом» и другими прогремевшими на всю страну названиями, и всё это кажется далёким прошлым. Однако финансовые пирамиды никуда не пропадали, буквально в прошлом году многие россияне вновь столкнулись с этим явлением, попавшись на уловки «Кэшбери». До нашей области эта волна докатилась поздно, не успев массово вовлечь жителей региона в свои сети. Между тем, финансовые пирамиды продолжают создавать и ставить под свои «знамёна» новых членов.По данным Банка России, за 2018 год выявили 168 финансовых пирамид: более 40% из них создали в форме ООО, 35% работали под вывеской кредитных потребительских кооперативов, примерно 10% - в виде интернет-проектов.Сейчас финансовые пирамиды начинают маскировать под инвестиционные и управляющие предприятия, онлайн-казино, кредитные потребительские кооперативы. Они заявляют о высоких процентах по вкладам и отсутствии рисков, гарантируют доход (что запрещено на рынке ценных бумаг), а ещё просят внести деньги сразу и привести друга (иногда за какой-то бонус), чтобы масштабы «денежных построек» увеличивались, а их прибыль росла.Нефинансовый домВ 2018 году во Владимире завели уголовное дело по заявлению обманутых вкладчиков к Некоммерческой Организации Кредитный Потребительский Кооператив Граждан «Финансовый домЪ». Фирма привлекала денежные средств рядовых жителей области, а выплату дохода осуществляли за счёт средств людей, вложившихся в пирамиду позже. При этом инвестиционной или другой законной предпринимательской деятельности, связанной с использованием привлечённых денег, там не вели.После того, как НО КПКГ «Финансовый домЪ» своих обязательств перед людьми не выполнил, а грубо говоря, «кинул», в Отделение Владимир ГУ Банка России по ЦФО стали поступать жалобы. «Финансовый домЪ» исключили из членов СРО, признали банкротом. Однако организация успела украсть 90 миллионов рублей. Одновременно с этим 8 обманутых вкладчиков обратились в полицию с заявлением, чтобы привлечь руководителей фирмы к уголовной ответственности.Но злоумышленники хотят заработать и на уже попавших в беду вкладчиках пирамиды. Возникают некие «юридические организации», предлагающие помочь вернуть деньги за некоторую сумму, организовать судебный процесс с гарантией возврата инвестиций в пирамиду и придумывают другие ухищрения.Кто поможет?Специалисты разработали «поисковую модель» (робота), которая ведёт себя практически как обычный человек. Этот робот ищет источники инвестирования денег и отслеживает все предложения в интернете. На такого «клиента» реагируют компании, занятые поиском новых заёмщиков.Робот попадает на сайт финансовой организации, где ему предлагают вложить деньги под высокий процент, обещают гарантированный доход и то, что все сбережения застрахуют. Для робота это сигнал, что организацию необходимо проверить, так как в её рекламе присутствуют признаки финансовой пирамиды. Обработав информацию, поисковая модель может вычислить, откуда идёт рекламный поток, куда будут стекаться возможные инвестиции. Таким образом, появляется больше возможностей выявить нелегальную организацию, а в дальнейшем и заблокировать мошеннический сайт.ВажноВы должны знать, как можно распознать финансовую пирамиду. Вкладчикам и заёмщикам необходимо выяснить, имеет ли финансовая организация лицензию или находится ли в реестре Банка России. Можно свериться со Справочником по кредитным организациям и Справочником участников финансового рынка на сайте Банка России. Запросите образцы договоров, копии документов, если есть возможность, проконсультируйтесь с юристом. Помните, что, если сегодня при средней ставке по вкладам 5-6% вам предлагают доходность более 15% годовых, а иногда и 50-100%, стоит задуматься, не попадёте ли вы в финансовую аферу.КомментарийУправляющий Отделением Владимир ГУ Банка России по ЦФО Надежда Калашникова:«Если вы столкнулись с подозрительной финансовой организацией или ваши права нарушили, направьте жалобу в интернет-приёмную Банка России. Если вы уже стали вкладчиком компании и осознали, что, возможно, попали в финансовую пирамиду, нужно составить претензию и направить её в адрес компании заказным письмом с уведомлением или отнести лично для регистрации. Если компания отказывается вернуть деньги, то соберите все документы (от договоров до выписок) и обратитесь в правоохранительные органы с заявлением. Свяжитесь с юристом и попробуйте найти других жертв мошенничества. Вывести деньги из оборота, а компанию на чистую воду, возможно. Главное - действовать и не молчать».