Россиян ждет существенное повышение цен на основные продукты питания. В частности, повышение коснется молока, гречки и хлеба.

Россиян ждет существенное повышение цен на основные продуктыпитания. В частности, повышение коснется молока, гречки и хлеба.Анализом рынка занимались специалисты"Финэкспертизы". Они напомнили, что в 2018 году уже повышались ценына такие продукты, как яйца, мясо и сахар. Причиной стал рост стоимости энергоносителей,аренды, кормов и удобрений.По мнению экспертов, сценарий повторится и в 2019 году -только теперь с молоком, хлебом и гречкой. Так, производители закладывают встоимость литра пастеризованного молока прибыль в 3,4%, тогда как средняяприбыль в пищевой промышленности – около 8%. Кроме того, корма подорожали болеечем на треть. Этот разрыв производители постараются устранить, повышая насвою продукциюИз-за рекордного урожая в прошлом году резко упали нагречневую крупу – после чего производители сократили посевы. В результатеваловый сбор этой культуры снизился почти на 40% – так что очередной витокроста розничных цен на крупу весьма вероятен. Тем более, что, по словаманалитиков, выросли цены на удобрения и средства защиты растений.Прибыль производителей хлебобулочной продукции "съедает"рост на зерно. Пшеница за прошлый год подорожала на 54%, а рожь – на 30%.Доля прибыли у производителей белого хлеба из муки 1-2-го сортов одна из самыхнизких в пищевой отрасли, около 3,5% – так что резервов для сдерживания ценпрактически нет, пишет "Российская газета".