Россиян ждет существенное повышение цен на основные продукты
питания. В частности, повышение коснется молока, гречки и хлеба.
Россиян ждет существенное повышение цен на основные продукты
питания. В частности, повышение коснется молока, гречки и хлеба.
Анализом рынка занимались специалисты
"Финэкспертизы". Они напомнили, что в 2018 году уже повышались цены
на такие продукты, как яйца, мясо и сахар. Причиной стал рост стоимости энергоносителей,
аренды, кормов и удобрений.
По мнению экспертов, сценарий повторится и в 2019 году -
только теперь с молоком, хлебом и гречкой. Так, производители закладывают в
стоимость литра пастеризованного молока прибыль в 3,4%, тогда как средняя
прибыль в пищевой промышленности – около 8%. Кроме того, корма подорожали более
чем на треть. Этот разрыв производители постараются устранить, повышая на
свою продукцию
Из-за рекордного урожая в прошлом году резко упали на
гречневую крупу – после чего производители сократили посевы. В результате
валовый сбор этой культуры снизился почти на 40% – так что очередной виток
роста розничных цен на крупу весьма вероятен. Тем более, что, по словам
аналитиков, выросли цены на удобрения и средства защиты растений.
Прибыль производителей хлебобулочной продукции "съедает"
рост на зерно. Пшеница за прошлый год подорожала на 54%, а рожь – на 30%.
Доля прибыли у производителей белого хлеба из муки 1-2-го сортов одна из самых
низких в пищевой отрасли, около 3,5% – так что резервов для сдерживания цен
практически нет, пишет "Российская газета".