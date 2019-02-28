Упрощенный порядок строительства дач в России завершается: сегодня, 28 февраля 2019 года - последний день.

Упрощенный порядок строительства дач в России завершается: сегодня, 28 февраля 2019 года — последний день.С первого марта владельцы участков обязаны получать разрешение на строительство, а затем — на ввод объекта в эксплуатацию. Все это касается только жилых домов. Для бань, беседок и сараев разрешений и уведомлений не требуется.Новые правила вводят для борьбы с самостроем, а также для легализации построек на дачных и садовых участках, в том числе ради их учета и сбора налогов. По оценке экспертов в Московской области, официально учтены не более 70 процентов домов. В регионах эта доля не превышает 40 процентов, передает телеканал "Россия 24".