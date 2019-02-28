Самолет авиакомпании Utair вернулся в Уфу из-за отказа левого двигателя. На его борту находились 123 пассажира, пострадавших нет. Пассажиры вылетели во Внуково на резервном самолете.

Самолет авиакомпании Utair вернулся в Уфу из-за отказа двигателя.Boeing 737 должен был вылететь из Уфы в Москву в четверг утром. На его борту находились 123 пассажира. В 6:18 экипаж сообщил о технической неисправности воздушного судна и через 20 минут совершил благополучную посадку в аэропорту.Как сообщил ТАСС заместитель прокурора уфимской транспортной прокуратуры Александр Морозов, у самолета отключился левый двигатель. В результате инцидента никто не пострадал.Через три часа пассажиры вылетели во Внуково на резервном самолете. Уфимская транспортная прокуратура проводит проверку по данному факту.