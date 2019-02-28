В семье артиста Виторгана радостное событие. Об этом он рассказал на своей официальной страничке в социальной сети Instagram.

В семье артиста Виторгана радостное событие. Об этом он рассказал на своей официальной страничке в социальной сети Instagram.В приложении Stories Эммануил Виторган выложил фотографию, на которой запечатлен с супругой Ириной Млодик и маленькой дочерью. "Нашей Этелечке 1 годик!!!" – радостно объявил в подписи к снимку именитый артист. Многочисленные поклонники немедленно отреагировали на сообщение, рассыпавшись в поздравлениях и пожеланиях.Только Эммануил и Ирина знают, чего стоило рождение их первого общего ребенка. В откровенном интервью артист не стал скрывать, что они с супругой давно мечтали о малыше и много для этого сделали. По словам актера, Ирина долго боролась за то, чтобы стать матерью. "Ире пришлось несладко. Она несколько лет лечилась по-женски, чтобы в итоге познать эту огромную, невероятную радость", – заключил актер.Новость о том, что у 78-летнего Виторгана и его 56-летней супруги родилась дочь, стала настоящей сенсацией в СМИ и шоу-бизнесе. Дело в том, что супруги предпочитали не афишировать ни беременность Ирины, ни рождения ребенка. Лишь несколько дней спустя известие просочилось в СМИ.В интервью программе "Ты не поверишь!" счастливый актер рассказал, что его жена рожала сама, однако не стал скрывать, что им пришлось прибегнуть к процедуре ЭКО. "Девочка родилась настоящим крепышом. Весила больше 4600 граммов, рост – 54 сантиметра", – рассказал .Так получилось, что две любимые женщины актера родились в феврале. 6 числа свой день рождения отметила Ирина. Артист посвятил ей трогательный пост. "Благодаря этой Женщине я сегодня жив! Спасибо, мои родные, что есть ВЫ у меня!!!" – написал , опубликовав фотографию Ирины и их дочери Этель. Кстати, впервые с момента рождения крупным планом было показано лицо малышки.