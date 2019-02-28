Звезда шоу Жить здорово! призналась, что сейчас у нее не самый легкий период. Теледиве очень необходима поддержка.

Звезда шоу "Жить здорово!" призналась, что сейчас у нее несамый легкий период. Теледиве очень необходима поддержка.Елена Малышева тщательно следит за внешним видом. Телеведущаярегулярно посещает косметологов и постоянно сидит на диетах.За последние несколько месяцев Елена похудела на 10 килограмм,и очень довольна результатом. Однако постоянно ограничивать себя в еде Малышевойнастолько сложно, что ей в буквальном смысле стало дурно в кондитерском отделе элитного ГУМа."Есть хочется до обморочного состояния. Всего хочется: булокхочется, этого хлеба. Купила себе кабачки и рыбу", – с грустью плакалась телеведущая в своем видеообращении в Instagram. Артистка снимала себя на камерумобильного во время прогулки вдоль ломящихся от вкусностей прилавков."Сейчас так мнетрудно, нуждаюсь в поддержке, чтобы не наесться и снова не начать поправляться.Я уже на килограмм поправилась", – молила о помощи теледива.Фолловеры отметили, что Малышева действительно выглядитизможденной. Звезде предложили на вечер забыть о фигуре и устроить праздникживота."Чет еле живая , хватит ужехудеть! Живите полноценной жизнью, один раз живем..... (здесь и далее орфография и пунктуация авторовсохранены. – Прим. ред.)", "Бедная , бедная. Уносите ноги", "Вы не одна такая) витрины манят и запахи сводятс ума!)", "Елена Васильевна, выглядите изнеможенно, бледная, надо срочномного зелени и фруктов, на солнце вит Д. Берегите себя, ктонам если не выпоможет!!", "Стараться ходить на сытый желудок )", – писали интернет-обывательницы.