Звезда шоу Жить здорово! призналась, что сейчас у нее не
самый легкий период. Теледиве очень необходима поддержка.
Звезда шоу "Жить здорово!" призналась, что сейчас у нее не
самый легкий период. Теледиве очень необходима поддержка.
Елена Малышева тщательно следит за внешним видом. Телеведущая
регулярно посещает косметологов и постоянно сидит на диетах.
За последние несколько месяцев Елена похудела на 10 килограмм,
и очень довольна результатом. Однако постоянно ограничивать себя в еде Малышевой
настолько сложно, что ей в буквальном смысле стало дурно в кондитерском отделе элитного ГУМа.
"Есть хочется до обморочного состояния. Всего хочется: булок
хочется, этого хлеба. Купила себе кабачки и рыбу", – с грустью плакалась телеведущая в своем видеообращении в Instagram. Артистка снимала себя на камеру
мобильного во время прогулки вдоль ломящихся от вкусностей прилавков.
"Сейчас так мне
трудно, нуждаюсь в поддержке, чтобы не наесться и снова не начать поправляться.
Я уже на килограмм поправилась", – молила о помощи теледива.
Фолловеры отметили, что Малышева действительно выглядит
изможденной. Звезде предложили на вечер забыть о фигуре и устроить праздник
живота.
"Чет еле живая , хватит уже
худеть! Живите полноценной жизнью, один раз живем..... (здесь и далее орфография и пунктуация авторов
сохранены. – Прим. ред.)", "Бедная , бедная. Уносите ноги", "Вы не одна такая) витрины манят и запахи сводят
с ума!)", "Елена Васильевна, выглядите изнеможенно, бледная, надо срочно
много зелени и фруктов, на солнце вит Д. Берегите себя, ктонам если не вы
поможет!!", "Стараться ходить на сытый желудок )", – писали интернет-обывательницы.