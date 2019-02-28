Известный актер Алексей Моисеев после 13 лет брака бросил жену и ушел к молодой любовнице. Новая зазноба заявила, что ждет от артиста ребенка.

Известный актер Алексей Моисеев после 13 лет брака бросилжену и ушел к молодой любовнице. Новая зазноба заявила, что ждет от артистаребенка.Алексей Моисеев стал популярным после роли оперативникаАлексея Самойлова в детективном телесериале "Возвращение Мухтара". Долгие годыактер производил впечатление надежного человека и порядочного семьянина, возможно менно поэтому, когда его похождения вскрылись, друзья пары долго не могли в этоповерить.Моисеев ушел от жены Ольги. 44-летний артист переехал измосковской квартиры в загородный дом, который много лет строил для своих троих детей. В особнякеон теперьживет с 29-летней Екатериной Соловьевой. Любовница знаменитости беременна."Я не бросаю семью, я не бросаю детей. Я забираю их из школы,отвожу их в кружки, по мере сил. Но большую часть своего времени я отдаю Кате,потому что она беременна, сам понимаете", – оправдывался Моисеев в студии "Насамом деле" Первого канала.Чтобы дать Екатерине уверенность в будущем, артист собирается отписатьее малышу треть от своего нового загородного дома. Против этой инициативывыступает пока еще жена знаменитости Ольга.Моисеева уверена, что Соловьева разбила семью не из-забольшой любви, а по корыстным соображениям. Ольга уговаривает Алексея провести ДНК-тест.Отметим, что подозрения супруги артиста были небеспочвенны. Редакторышоу нашли некого Дениса Лобикова. Выяснилось, что мужчина уже 12 лет являетсягражданским мужем Екатерины. Вместе они воспитывают троих детей. Лобиковуверен, что ребенок, которого носит под сердцем Соловьева, зачат от него.Под давлением девушке пришлось пройти генетическоеисследование. Результаты экспертизы прямо в студии озвучилведущий ДмитрийШепелев."Вероятность того, что Алексей Валерьевич Моисеев являетсяотцом еще нерожденного ребенка составляет 0%. Ваше отцовствоисключено", – резюмировал шоумен.