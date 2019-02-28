Участник юмористического шоу на канале СТС Александр Попов рассказал, что в карьере популярного коллектива были и провальные номера. Неприятными воспоминаниями звезда Уральских пельменей поделилась в недавнем интервью.

Участник юмористического шоу на канале СТС Александр Попов рассказал, что в карьере популярного коллектива были и провальные номера. Неприятными воспоминаниями звезда "Уральских пельменей" поделилась в недавнем интервью.Креативный продюсер отметил, что основную часть аудитории шоу составляют дети и люди пожилого возраста, поэтому юмористы стараются выбирать вечные темы для шуток, которые оценят зрители всех возрастов. "Нас больше всех любят дети и бабушки, а они всегда одинаковые, на смену старых бабушек не приходят бабушки-хакеры, а приходят такие же бабушки. А за ними тянутся родители, потому что нас смотрят дети", – поделился Александр Попов.По словам участника коллектива, в прошлом они пытались ставить "продвинутые" номера и приглашали молодых авторов, однако такие сценки не пользовались успехом у публики. "У нас был опыт, мы взяли молодых авторов, они написали продвинутый номер, наверное, смешной. Мы показали в Екатеринбурге и послушали, как летают мухи в зале", – передает слова креативного продюсера .Александр Попов также добавил, что участники "" не планируют останавливаться только на шоу на СТС, и уже активно работают над новыми проектами. Как отметил артист, в этих телевизионных программах юмор будет не "стэмовский" (СТЭМ – студенческий театр эстрадных миниатюр – Прим.ред.), а обновленный, "с использованием всех прогрессивных методов".