У владельцев умных часов Apple Watch нового поколения появится возможность следить за тем, насколько качественно они спят. По информации Bloomberg, функция трекинга сна тестируется на протяжении нескольких месяцев на секретных объектах в калифорнийском кампусе Apple.

У владельцев "умных" часов Apple Watch нового поколения появится возможность следить за тем, насколько качественно они спят. По информации Bloomberg, функция трекинга сна тестируется на протяжении нескольких месяцев "на секретных объектах" в калифорнийском кампусе Apple.Если испытания будут признаны успешными, говорят источники агентства, эту функцию добавят в Apple Watch, которые выйдут в 2020 году. Новую модель смарт-часов компания анонсирует каждую осень начиная с 2016-го.4-е поколение смарт-часов — Apple Watch Series 4 — было представлено в сентябре 2018-го. Устройство пережило самый крупный за три года апдейт: оно получило укрупненный экран от края до края (его площадь выросла на 30–35%), улучшенный чип S4, а также датчик электрокардиограммы. Благодаря ЭКГ-сенсору прибор не просто измеряет частоту сердечных сокращений, но и предоставляет исчерпывающую диагностику нарушений ритма сердца. Эта функция доступна только в США.Новая модель с возможностью трекинга качества сна укрепит позиции Apple в сегменте фитнес-трекеров. У продукции Fitbit, например, эта функция работает в сочетании с датчиком сердечного ритма: устройства следят за такими параметрами, как сердцебиение и частота дыхания, фиксируют движения в кровати, а также записывают, как часто просыпался человек, сколько времени провел на стадиях глубокого и быстрого сна (фаза REM).У Apple имеются собственные наработки в этой области. В мае 2017 года компания купила финский стартап Beddit — производителя "умных" полосок, которые нужно размещать на кровати во время сна. Сенсоры считывают данные, фиксируя продолжительность и качество сна, пульс, дыхание, температуру тела, движения, храп, температуру и влажность в помещении. Анализируя полученные цифры, устройство дает советы пользователю по нормализации сна. Apple продает устройства под брендом Beddit. Последняя модель смарт-полоски вышла в конце прошлого года.