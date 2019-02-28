Граждане передали представителю туристической фирмы денежные средства в счет договора реализации путевок, но услугу так и не получили. Общий материальный ущерб составил более 6 млн рублей...

«Сотрудники Отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве задержали 32-летнюю приезжую, подозреваемую в мошенничестве в особо крупном размере», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Юрий Титов.В полицию поступили сообщения от 30 граждан. Потерпевшие рассказывали, что передали представителю туристической фирмы денежные средства в счет договора реализации путевок, но услугу так и не получили. Общий материальный ущерб составил более 6 млн рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий оперативники задержали подозреваемую – 32-летнюю приезжую, работавшую в данной организации.Установлено, что злоумышленница своих обязательств по договорам не выполняла и деньги клиентам не возвращала. Она предлагала либо подождать, либо лететь по другому направлению. В единичных случаях люди улетали на отдых, но совсем в другие даты и с иными условиями перелета. Ожидая обещанное путешествие в течение длительного периода, граждане понимали, что их обманули, и обращались в полицию.Следователем СЧ по РОПД СУ УВД по ЗАО возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ «Мошенничество». В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.В настоящее время сотрудники полиции устанавливают дополнительные эпизоды противоправной деятельности подозреваемой.Пресс-служба УВД по ЗАО(499) 233-91-93