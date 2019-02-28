В рамках пропагандистской акции «Движение без опасности!» полицейские проверили соблюдение водителями правил перевозки детей.

27 февраля текущего года в Камешковском районе госавтоинспекторы отдельной роты дорожно-патрульной службы ГИБДД УМВД России по Владимирской области провели профилактический рейд в рамках пропагандистской акции «Движение без опасности!».Усиление нарядов дорожных полицейских в Камешковском районе вызвано ростом аварийности с участием несовершеннолетних, зафиксированным в январе-феврале 2019 года.Полицейские, находясь вблизи детских садов и школ районного центра, контролировали соблюдение водителями правил перевозки детей. Кроме того, госавтоинспекторы разъясняли пешеходам необходимость использования светоотражающих элементов.Правоохранители призывали родителей дошкольников и школьников во всех случаях использовать ремни безопасности и специальные удерживающие устройства, соответствующих весу и росту детей.В ходе рейда сотрудники полиции проверили 146 транспортных средств.В большинстве случаев водители перевозили несовершеннолетних с соблюдением правил. В одном из автомобилей оказалась многодетная мама, которая перевозила сразу троих малышей, и у каждого ребенка было свое автокресло, соответствующее его росту и весу.Однако пять водителей, не заботящихся о безопасности детей-пассажиров, были привлечены к административной ответственности. В соответствии с санкцией ч.3 ст.12.23 КоАП РФ, нарушение требований к перевозке детей влечет наказание в виде административного штрафа в размере 3000 рублей.Кроме того, при проверке документов у 34-летнего водителя отечественного автомобиля полицейскими было установлено, что срок действия его водительского удостоверения истек в январе текущего года. Госавтоинспекторы оформили в отношении правонарушителя процессуальные документы и разъяснили камешковцу возможность замены водительского удостоверения через портал государственных услуг или путем обращения в многофункциональные центры предоставления муниципальных и государственных услуг.В ходе проведения профилактического мероприятия взрослым участникам дорожного движения были вручены памятки по детской дорожной безопасности. Юные пешеходы и пассажиры были рады получить в подарок от госинспекторов светоотражающие элементы.