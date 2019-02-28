Гражданка России Мария Лазарева столкнулась с вопиющей несправедливостью и беззаконием в Кувейте. Против активной и успешной женщины, построившей собственный крупный бизнес, возбудили два уголовных дела, с мая прошлого года она находится в тюрьме. Все те, кому не безразлична судьба россиянки, надеются на скорый визит главы МИДа Сергея Лаврова в арабское государство. Адвокаты и эксперты уверены: помочь Лазаревой может только политическое решение.

Гражданка России Мария Лазарева столкнулась с вопиющейнесправедливостью и беззаконием в Кувейте. Против активной и успешной женщины,построившей собственный крупный бизнес, возбудили два уголовных дела, с маяпрошлого года она находится в тюрьме. Все те, кому не безразлична судьбароссиянки, надеются на скорый визит главы МИДа Сергея Лаврова в арабскоегосударство. Адвокаты и эксперты уверены: помочь Лазаревой может толькополитическое решение.В бизнесе Мария уже 25 лет. Лазарева – наглядный пример self-madewoman – женщины, которая сама добилась успеха в жизни. Будучи простой девушкойиз обычной семьи, она поступила в МГУ, успешно окончила лучший университетстраны и благодаря своим знаниям и умениям начала активно продвигаться покарьерной лестнице.Опыт и профессионализм Лазаревой помогли ей совершить,казалось бы, невозможное. Она стала управляющим партнером инвестиционного фондаKGL Investments в Кувейте – первой европейкой, добившейся столь крупного успехав арабской стране.Мария Лазарева была арестована в 2017 году. Против неевозбудили два уголовных дела: о хищении государственных средств при созданиистратегии развития логистического хаба в Кувейте, а также о растрате средствпортового фонда (The Port Fund), который управлялся KGLI.Обстоятельства ведения дела шокируют даже видавших видыюристов и адвокатов: процесс сопровождался грубейшими нарушениями элементарныхправовых норм. По каким-то причинам суд отказался рассматривать заявления идокументы защиты, вызывать ее свидетелей.Более того, рассказала на пресс-конференции в Москве адвокатМарии Лазаревой Екатерина Духина, прокуратура не предоставила защите материалыследствия и отказала в их переводе с арабского, а ведь это 1800 листов!Зато единственный свидетель по обоим делам со стороны обвинения, судя по всему, находилсяв изначально привилегированном положении: суд поверил ему беспрекословно и дажене провел экспертизу предоставленных им материалов.По словам Екатерины Духиной, надежды на беспристрастноерассмотрение дел и состязательный, цивилизованный судебный процесс практическине осталось."Заседания ведут один и тот же судья, тот же прокурор.По двум разбирательствам проходит один свидетель со стороны обвинения", –рассказала адвокат.Уголовное преследование своей подзащитной Духина назвалаодним из ярчайших примеров применения силы к российским предпринимателям заграницей. "Налицо дискриминация по половому признаку, Марию простозахотели поставить на место", – уверена юрист.Обвинение тем более несостоятельно, что на сегодняшний деньне осталось никаких оснований подозревать Лазареву в растрате: деньги, которыеона якобы похитила, уже выплачены инвесторам, причем с солидной прибылью.В 2017 году средствапортового фонда – 496 миллионов долларов – были размещены на счетах крупногодубайского банка Noor для дальнейшего распределения между инвесторами.А дальше начался настоящий театр абсурда. ГенпрокурорКувейта, обвиняя Лазареву в похищении средств, потребовал их заморозить, темсамым наложив препятствие на их возвращение обратно. Суд же посчитал, что, еслиденег в Кувейте нет, значит их однозначно похитили. Замкнутый круг, нарочно ине придумаешь.С мертвой точки ситуация сдвинулась совсем недавно, вфеврале этого года. Под давлением крупных инвесторов портового фонда средствабыли разморожены и поступили на их счета вместе с солидными процентами.Немедленно деньги были перечислены госкомпании Кувейта.Казалось бы, состава преступления нет, а значитразбирательство по второму уголовному делу заведомо несостоятельно. "Несмотряна выплаты средств и прибыли, кувейтская прокуратура продолжает обвинятьЛазареву в хищениях", – недоумевает Екатерина Духина.В преследовании россиянки немалую роль играет религиозныйаспект, считает политолог, генеральный директор "Центра политическойинформации" Алексей Мухин. По словам эксперта, причиной давления наЛазареву стала конкуренция между KGL, которой владеет семья шиитов и Agility,контролируемой суннитами, которые являются большинством в Кувейте.Мухин полагает, что имеет место и коррупционная подоплека:группа кувейтских чиновников, видимо, решила извлечь выгоду из конфликта двухкомпаний."Мария Лазарева стала идеальной мишенью – русскаягражданка, самостоятельная, сильная личность в арабской стране. К тому же нестоит забывать, что Кувейт – сателлит США, который, по всей видимости, захотелвыслужиться перед патроном", – пояснил эксперт.Свое слово в защиту россиянки политолог призвал сказатьвласти соседней Саудовской Аравии, нынешний наследный принц которой пользуетсярепутацией прогрессивного политика. "Или что, опять попросить РамзанаАхматовича Кадырова?" – риторически воскликнул Мухин.В кувейтской тюрьме Мария Лазарева находится уже почти год.Россиянка сидит в камере вместе с убийцами. Екатерина Духина опасается, что зарешеткой с ее подзащитной может случиться самое страшное."В местных соцсетях некие фанатики публикуютнедвусмысленные призывы к расправе над Марией. Видимо, организаторы деланагнетают русофобскую и сексистскую кампанию в СМИ, которая находит отклик урадикалов", – заявила адвокат.По ее словам, с учетом скомпрометированных показанийединственного свидетеля-аудитора, есть все основания прекратить второеуголовное дело и начать пересмотр первого."Приговора на 10 лет вообще не должно быть, поскольку такогорода дела должны разрешаться в арбитражном суде", – подчеркнула Духина.Адвокаты и эксперты сходятся во мнении: спасение Марии лежитв политической плоскости. Алексей Мухин уверен, что единственный шанс добитьсясправедливости связан с визитом в Кувейт министра иностранных дел России СергеяЛаврова 6 марта.Глава внешнеполитического ведомства пользуется репутациейопытного дипломата, жестко отстаивающего интересы России и ее граждан зарубежом, отметил политолог. Мухин выразил надежду, что встреча Лаврова с эмиромКувейта будет плодотворной и поспособствует скорейшему освобождению россиянки.