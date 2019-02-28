Ведущая программы Давай поженимся! вывела в свет 18-летнюю дочь. Лариса Гузеева и Ольга посетили премьеру фильма Сергея Ливнева Ван Гоги в московском кинотеатре Иллюзион.

Ведущаяпрограммы "Давай поженимся!" вывела в свет 18-летнюю дочь. Лариса Гузеева иОльга посетили премьеру фильма Сергея Ливнева "Ван Гоги" в московском кинотеатре "Иллюзион".Телесваха давно непоявлялась на публике с наследницей. Снимком с мероприятия Лариса Гузееваподелилась на своей странице в Instagram.На снимке телеведущая сдочерью в компании коллеги Алики Смеховой и ее сына. Судя по фото, стиль девушкивновь претерпел изменения. Ольга ярко накрасила глаза и отстригла волосы. Экстравагантныйобраз подчеркнула широкополая шляпа, шуба и массивные украшения.Поклонники ЛарисыГузеевой восхитились ее повзрослевшей дочерью. Они нашли ее красоту довольноредкой. "Боже, какая интереснаякрасота у дочки. По фотографиям вы очень разные с ней, но схожесть есть именнов этой прекрасной уникальности! Какой-то прям сплошной "изюм" в обеих", "Ольгапохорошела сильно", "Дочь – просто красотка! Вылитая Кира Найтли!","Какая дочка классная, просто отпад!", "Стиляги в одежде можно сказать",– прокомментировали пост телезвезды пользователи соцсети.Напомним, наследницапоявилась на свет28 марта 2000-го года в браке артистки с президентом Федерации рестораторов иотельеров России ИгоремБухаровым. во всемподдерживает дочь и не мешает ей самовыражаться и искать себя. В частности,актриса спокойно относилась к дерзкому стилю девушки, которая ранее носилакороткую стрижку и мальчуковые наряды.