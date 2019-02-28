Ведущая
программы Давай поженимся! вывела в свет 18-летнюю дочь. Лариса Гузеева и
Ольга посетили премьеру фильма Сергея Ливнева Ван Гоги в московском кинотеатре Иллюзион.
Ведущая
программы "Давай поженимся!" вывела в свет 18-летнюю дочь. Лариса Гузеева и
Ольга посетили премьеру фильма Сергея Ливнева "Ван Гоги" в московском кинотеатре "Иллюзион".
Телесваха давно не
появлялась на публике с наследницей. Снимком с мероприятия Лариса Гузеева
поделилась на своей странице в Instagram.
На снимке телеведущая с
дочерью в компании коллеги Алики Смеховой и ее сына. Судя по фото, стиль девушки
вновь претерпел изменения. Ольга ярко накрасила глаза и отстригла волосы. Экстравагантный
образ подчеркнула широкополая шляпа, шуба и массивные украшения.
Поклонники Ларисы
Гузеевой восхитились ее повзрослевшей дочерью. Они нашли ее красоту довольно
редкой. "Боже, какая интересная
красота у дочки. По фотографиям вы очень разные с ней, но схожесть есть именно
в этой прекрасной уникальности! Какой-то прям сплошной "изюм" в обеих", "Ольга
похорошела сильно", "Дочь – просто красотка! Вылитая Кира Найтли!",
"Какая дочка классная, просто отпад!", "Стиляги в одежде можно сказать",
– прокомментировали пост телезвезды пользователи соцсети.
Напомним, наследница
появилась на свет
28 марта 2000-го года в браке артистки с президентом Федерации рестораторов и
отельеров России Игорем
Бухаровым. во всем
поддерживает дочь и не мешает ей самовыражаться и искать себя. В частности,
актриса спокойно относилась к дерзкому стилю девушки, которая ранее носила
короткую стрижку и мальчуковые наряды.