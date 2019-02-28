Базовый гардероб современного мужчины формируют около 9 вещей, если не учитывать обувь. Среди них есть классический костюм и сорочка, джинсы и пуловер, пальто и куртка. Безусловно, выбор одежды зависит от жизненных приоритетов, профессии, образа жизни, характера и взгляда на моду.

Базовый гардероб современного мужчины формируют около 9 вещей, если не учитывать обувь. Среди них есть классический костюм и сорочка, джинсы и пуловер, пальто и куртка. Безусловно, выбор одежды зависит от жизненных приоритетов, профессии, образа жизни, характера и взгляда на моду.Фаворит спортивного стиляПри этом представители сильного пола солидарны в своем отношении к спортивному стилю, именно он признается сегодня самым актуальным. Но и здесь есть свой абсолютный фаворит – прежде всего футболка. Классическая, непринужденная, простая, беспроблемная, фирменная: ее носят самостоятельно или надевают под пиджак и рубашку, в ней занимаются спортом, едут на рыбалку и отдыхают. Она – на все случаи жизни.Главное, чтобы футболки были качественными и комфортными, сохраняли свой вид и сочетались с другими вещами. Именно поэтому многим нравится . Тем более что бренд предлагает различные модификации футболки, следуя всем модным трендам.Классическая футболкаВещью № 1 для мужчин считается классическая белая или черная футболка современного кроя из натурального хлопка (что обеспечивает максимальную воздухопроницаемость), как, например, Graphic Logo N.2 Tee с логотипом бренда на груди. Для молодых и дерзких мужчин такая футболка может выглядеть совершенно иначе – если на ней есть яркие рисунки уличного художника Теодора Брэдли, как на PUMA x BT Tee.Безусловно, лучшая футболка для тренировок – та, что сшита из специальной ткани. Модель Modern Sports Tee – это высокотехнологичный материал dryCell, который дает ощущение сухости и комфорта.ПолоДанный вид футболки пришел из тенниса и демонстрирует комфорт, присущий спортивной одежде, и элегантность, которая всегда есть у мужской сорочки. Поэтому поло смело входит в офисный дресс-код и стиль smart casual, а в жизни носится с джинсами, брюками и шортами.К тому же в моду вошли поло слим-фит с приталенным силуэтом. Essentials Jersey Polo от PUMA сшита из хлопковой ткани джерси, отличается классическим прямым кроем, имеет логотип бренда на груди и представлена в 4 актуальных цветах. Модель BMW MMS Polo из хлопка-пике – это фирменный имидж и лаконичная графика в дизайне.ТолстовкаПрактически каждый современный мужчина по достоинству оценил все качества толстовки: плотный хлопок дарит тепло и особый уют. К примеру, модель PUMA XTG Crew имеет свободную посадку, крой реглан, эффектный дизайн. Она изготовлена из хлопка выделки terry с включением эластана.Популярная разновидность толстовки с молнией, карманами и капюшоном – это худи. Epoch FZ Hoody – идеальная модель для создания непринужденного образа. В составе ткани хлопок и полиэстер (интерлок). Дизайн предстает как неординарный благодаря рисунку, в котором используется азбука Морзе: фраза расшифровывается как "PUMA 1948".Так сколько футболок должно быть у мужчины?