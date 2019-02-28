Американские конгрессмены требуют раскрыть доходы президента
России Владимира Путина. Подготовлен законопроект с требованием к спецслужбам
США добыть необходимую информацию.
Американские конгрессмены требуют раскрыть доходы президента
России Владимира Путина. Подготовлен законопроект с требованием к спецслужбам
США добыть необходимую информацию.
Разведывательное сообщество США должно представить данные о
размерах доходов и имуществе президента России Владимира Путина. Инициатива
конгрессменов озаглавлена "Законом о транспарентности в отношении
Владимира Путина". Законодатели убеждены, что это просто необходимо – в
связи с тем, что Россия не оставляет попыток "подорвать американскую
демократию".
"Пришло время дать ответ и защитить нашу
демократию", – заявил один из авторов законопроекта конгрессмен Вал Деминг.
Это не первая попытка законодателей США. В январе в Сенат
был внесен законопроект "Закон о защите американской безопасности от
агрессии Кремля", авторы которого потребовали представить информацию об
имуществе Владимира , напоминает со
ссылкой на телекомпанию ABC.
Напомним, Вашингтон приписывает России вмешательство в избирательный процесс в США в 2016 году. Все обвинения в каких-либо незаконных контактах с представителями Москвы отвергают как президент США Дональд Трамп, так и его помощники. В Москве заявления о вмешательстве России в американские выборы называют бредом.
Как американская разведка намерена добыть требуемые сведения о – не уточняется. При этом известно, что в соответствии с законами России декларации
о доходах российских чиновников, включая президента Путина, ежегодно публикуются в
открытом доступе.