Американские конгрессмены требуют раскрыть доходы президента России Владимира Путина. Подготовлен законопроект с требованием к спецслужбам США добыть необходимую информацию.

Американские конгрессмены требуют раскрыть доходы президентаРоссии Владимира Путина. Подготовлен законопроект с требованием к спецслужбамСША добыть необходимую информацию.Разведывательное сообщество США должно представить данные оразмерах доходов и имуществе президента России Владимира Путина. Инициативаконгрессменов озаглавлена "Законом о транспарентности в отношенииВладимира Путина". Законодатели убеждены, что это просто необходимо – всвязи с тем, что Россия не оставляет попыток "подорвать американскуюдемократию"."Пришло время дать ответ и защитить нашудемократию", – заявил один из авторов законопроекта конгрессмен Вал Деминг.Это не первая попытка законодателей США. В январе в Сенатбыл внесен законопроект "Закон о защите американской безопасности отагрессии Кремля", авторы которого потребовали представить информацию обимуществе Владимира , напоминает соссылкой на телекомпанию ABC.Напомним, Вашингтон приписывает России вмешательство в избирательный процесс в США в 2016 году. Все обвинения в каких-либо незаконных контактах с представителями Москвы отвергают как президент США Дональд Трамп, так и его помощники. В Москве заявления о вмешательстве России в американские выборы называют бредом.Как американская разведка намерена добыть требуемые сведения о – не уточняется. При этом известно, что в соответствии с законами России декларациио доходах российских чиновников, включая президента Путина, ежегодно публикуются воткрытом доступе.