Гоген Солнцев и его жена Екатерина Терешкович попали в новый скандал. На сей раз инициатором склоки оказалась немолодая супруга Гогена, которая стала материться в публичном месте.

Гоген Солнцев и его жена Екатерина Терешкович попали в новый скандал. На сей раз инициатором склоки оказалась немолодая супруга Гогена, которая стала материться в публичном месте.После того, как Екатерина Терешкович перенесла пластическую операцию, сменила цвет волос и имидж, в Сети бытует мнение, что вместе с прежней внешностью супруга Гогена Солнцева лишилась и стыда. Поклонники не понимают, как благообразная старушка, отдыхавшая с молодым мужем, выбирающая с ним детские вещи для потенциального ребенка, в один миг превратилась к скандалистку, умудрившуюся выбить зуб собственной дочери на глазах у всей страны на шоу Андрея Малахова "Прямой эфир".Оказывается, Терешковыч приревновала мужа. А вскоре то же самое случилось и с ним. Назвав Екатерину "подстилкой дьявола", взбешенный Гоген вышвырнул все ее вещи с балкона, а сам выставил жену за порог. К счастью, супруги как-то смогли помириться и даже поделились с общественностью пикантной фотографией в честь 14 февраля – Дня всех влюбленных.Но идиллия длилась недолго. Екатерина Терешкович снова закатила скандал. О случившемся рассказал на своей официальной страничке в социальной сети Instagram. Оказывается, жене-старушке не понравилось обслуживание в ресторане. Разъяренная Екатерина обложила матом официантку и управляющую."Сходили с Катюшей в ресторан. Из-за того, что Кате показалось, что тарелки плохо протерты, она устроила скандал, кричала матом на официантку и управляющую. Словно, какая-то женская зависть или ревность... 😔пришлось экстренно выводить ее из заведения, чтобы не получить новое ЧП. На фотке, на выходе, я пытаюсь замять ситуацию, чтобы разрядить обстановку, а она, видно как, все еще зла и очень напряжена, после случившегося😢 (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.)" – пожаловался .Подписчики, внимательно оценив лицо Екатерины Терешкович, высказали мнение, что пластика негативно на нем сказалась. "Что-то у катюшки один глаз не открывается))", "Глаз один уехал в Хабаровский край", "Катерина была скромной и воспитанной тетей, что же могло случиться, что она закатывает скандалы?! Наверное, так повлиял наркоз на престарелый организм", "Катюша прям как Одноглазый Джо", "Ну глаз 👁 ее который шлепает сам по себе это что то с чем-то", – высказались пользователи Сети.