Злоумышленник напал на женщину, распылил ей в лицо неизвестное вещество, после чего похитил сумку с документами и денежными средствами...

Оперативники уголовного розыска УВД по ЮАО совместно с коллегами из Управления уголовного розыска ГУ МВД России по г. Москве задержали 29-летнего приезжего, подозреваемого в совершении разбойных нападений на женщин.В ОМВД России по району Бирюлево Восточное поступило сообщение от женщины. Потерпевшая сообщила о том, что в вечернее время на Загорьевской улице на нее напал мужчина, распылив в лицо неизвестное вещество, а затем похитил сумку с документами и денежными средствами. Позже поступило аналогичное заявление от другой женщины, на которую злоумышленник напал неподалеку, в Загорьевском проезде. Общий материальный ущерб составил 15 тысяч рублей.В результате проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий оперативники задержали подозреваемого. Им оказался 29-летний приезжий.По данным фактам следствием ОМВД России по району Бирюлево Восточное возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 162 УК РФ «Разбой». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.У полицейских есть все основания полагать, что задержанный может быть причастен к совершению серии аналогичных противоправных деяний на территории столицы.В настоящее время сотрудниками полиции проводятся дальнейшие мероприятия, направленные на выявление дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанного.Пресс-служба УВД по ЮАО(495) 734-61-22