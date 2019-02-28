В Киеве началась акция за импичмент Петра Порошенко. Около пятисот человек под флагами националистической партии Свобода собрались у здания Верховной Рады. Они скандируют слово импичмент.

В Киеве началась акция за импичмент Петра Порошенко. Около пятисот человек под флагами националистической партии "Свобода" собрались у здания Верховной Рады.Участники акции держат партийные знамена "Свободы" и государственные флаги, а также плакаты с требованием импичмента Порошенко и отставки его соратников. Ораторы сопровождают свои выступления скандированием слова "импичмент", передает "Интерфакс". Ранее несколько сотен человек, в основном пенсионеров, прошли шествием по улице Грушевского, также выступая за отставку президента.Ранее процедуру импичмента Порошенко инициировала Юлия Тимошенко и ее сторонники из фракции "Батькивщина", напоминает "Россия 24". Депутатам даже выдали бланки для сбора подписей в поддержку импичмента, но позже руководство Рады эти бланки аннулировало.