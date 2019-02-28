Алена Водонаева заявила, что американская модель plus-size Эшли Грэм не заботится о своем здоровье и отвратительно выглядит. Меж тем, поклонники манекенщицы не остались в стороне и написали, что теледива тоже многим кажется некрасивой.

Алена Водонаева заявила, что американская модель plus-sizeЭшли Грэм не заботится о своем здоровье и отвратительно выглядит. Меж тем,поклонники манекенщицы не остались в стороне и написали, что теледива тожемногим кажется некрасивой.Алена отметила, что у Эшли Грэм очень красивое лицо. Однакомиловидную внешность знаменитости портит лишний жир, который свисает с боков ибедер."Я не верю, что она довольна собой, иначе не прикрывала бызад магнитофоном. Не верю, что она легко и здорово (от слова Здоровье) сеячувствует. С весом 92 кг при росте 1,75 это априори невозможно (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – рассудилаВодонаева.Водонаева уверена, что Грэм это отличный пример того, чтоспорт без корректировки питания не дает хороших результатов в борьбе застройность. Телеведущая отметила, что модель "питается сытно и богато", поэтомувесит практически центнер. "Чем проще будетваша еда, тем лучше для вас 😉", – отметила Алена Водонаева.В комментариях к публикации фанаты заступилисьза Эшли Грэм. Модель plus-size является кумиром для пышек по всему миру. Обидевшись, они набросились на Алену Водонаеву с жесткой критикой, мол, сама она уже высохла из-за недоедания."Парадоксально, ноболезненно выглядите Вы, а не дама на видео)", "Хорошо выглядит, ни бока ниживот, ни чего не весит и выглядит добрее и приятнее, чем та которой ненравится", "Алена, а ты похожа на страшную высохшую Круэлу и ничего, живешь жекак то!", "Она кушает и радуется жизни, а Аленка злая от недоедания", -ответили Алене Водонаевой интернет-обыватели.