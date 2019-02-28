Депутаты Законодательного Собрания Краснодарского края на очередном заседании поддержали инициативу главы региона об ограничении строительства в прибрежной зоне. Возведение жилых многоэтажных домов будет запрещено, как минимум, в трехсотметровой полосе от моря. Однако депутаты намерены увеличить запретную зону до 500 метров.

Депутаты Законодательного Собрания Краснодарского края на очередном заседании поддержали инициативу главы региона об ограничении строительства в прибрежной зоне. Возведение жилых многоэтажных домов будет запрещено, как минимум, в трехсотметровой полосе от моря. Однако депутаты намерены увеличить запретную зону до 500 метров. Детали поправок в законопроект они обсудят во втором чтении.Как рассказал "Вести Сочи" губернатор региона Вениамин Кондратьев, жители и отдыхающие хотят видеть курорты комфортными, курортами мирового уровня. Нужно четко себе представлять правила строительства: сколько можно выстроить и где. Исключения — только для санаториев, пансионатов и отелей.Напомним, в 2018 году в Сочи были арестованы высокопоставленные городские чиновники. Несколько высоток вблизи Черного моря признаны самостроем.