Ровно за месяц до президентских выборов на Украине в центре Киева зреет очередной Майдан. Катализатором народных протестов выступила Юлия Тимошенко.

Ровно за месяц до президентских выборов на Украине в центреКиева зреет очередной Майдан. Катализатором народных протестов выступила ЮлияТимошенко.В Киеве сегодня было неспокойно: сразу две протестные акции парализовалиавтомобильное движение в центре города. У стен Верховной рады собрались недовольные граждане,требующие импичмента Петра Порошенко. До этого они прошли маршем по Крещатику согромным плакатом "Импичмент президенту".Вторую акцию организовала Юлия Тимошенко. Лидер"Батькивщины" вывела народ на улицы с требованием разобраться в махинацияхвластей в сфере жилищно-коммунального хозяйства: коммунальщики украли полтора миллиарда гривен. До этого оранжевая принцесса призвала Верховную раду начать процедуру импичмента президента после обнародованияфактов коррупции в сфере оборонных закупок.Поняв, что силами народных депутатов отправить ПетраПорошенко в отставку не получится, прибегла к старому проверенному способу– вывела возмущенных людей на улицы. Пока что в первой ее акции приняли участие несколько тысяч человек, но это только пробный шар. Очевидно, что лидер "Батькивщины"не остановится и предпримет еще не одну попытку устроить в Киеве новый Майдан.О том, что перед выборами на Украине будет неспокойно, ужепредупреждали в экспертном сообществе. Очевидно, что одним туром голосование неограничится и между первым и вторым турами ситуация в стране может накалитьсядо предела. Теряющий власть Петр Порошенко наверняка устроит очереднуюпровокацию на суше или на море с целью отмены голосования.В ноябре 2018 года Порошенко уже провел генеральнуюрепетицию, введя военное положение после организованного им же самим прорыватрех кораблей к Крымскому мосту. Сейчас аналогичную провокацию ждут в Донбассе,куда Киев стягивает новые силы и готовится к наступлению на позиции ополченцев ЛНР и ДНР.Выборы президента пройдут на Украине 31 марта. В рейтингахпопулярности на первом месте актер Владимир Зеленский. Второй в списке –действующий президент Петр Порошенко, замыкает тройку лидеров . Эксперты уверены, что в случае выхода во второй тур Порошенко и Зеленского, победит бывший кавээнщик, а в выборной дуэли действующего президента и оранжевой принцессы на лопатки ляжет Юлия Тимошенко.