Ровно за месяц до президентских выборов на Украине в центре
Киева зреет очередной Майдан. Катализатором народных протестов выступила Юлия
Тимошенко.
Ровно за месяц до президентских выборов на Украине в центре
Киева зреет очередной Майдан. Катализатором народных протестов выступила Юлия
Тимошенко.
В Киеве сегодня было неспокойно: сразу две протестные акции парализовали
автомобильное движение в центре города. У стен Верховной рады собрались недовольные граждане,
требующие импичмента Петра Порошенко. До этого они прошли маршем по Крещатику с
огромным плакатом "Импичмент президенту".
Вторую акцию организовала Юлия Тимошенко. Лидер
"Батькивщины" вывела народ на улицы с требованием разобраться в махинациях
властей в сфере жилищно-коммунального хозяйства: коммунальщики украли полтора миллиарда гривен. До этого оранжевая принцесса призвала Верховную раду начать процедуру импичмента президента после обнародования
фактов коррупции в сфере оборонных закупок.
Поняв, что силами народных депутатов отправить Петра
Порошенко в отставку не получится, прибегла к старому проверенному способу
– вывела возмущенных людей на улицы. Пока что в первой ее акции приняли участие несколько тысяч человек, но это только пробный шар. Очевидно, что лидер "Батькивщины"
не остановится и предпримет еще не одну попытку устроить в Киеве новый Майдан.
О том, что перед выборами на Украине будет неспокойно, уже
предупреждали в экспертном сообществе. Очевидно, что одним туром голосование не
ограничится и между первым и вторым турами ситуация в стране может накалиться
до предела. Теряющий власть Петр Порошенко наверняка устроит очередную
провокацию на суше или на море с целью отмены голосования.
В ноябре 2018 года Порошенко уже провел генеральную
репетицию, введя военное положение после организованного им же самим прорыва
трех кораблей к Крымскому мосту. Сейчас аналогичную провокацию ждут в Донбассе,
куда Киев стягивает новые силы и готовится к наступлению на позиции ополченцев ЛНР и ДНР.
Выборы президента пройдут на Украине 31 марта. В рейтингах
популярности на первом месте актер Владимир Зеленский. Второй в списке –
действующий президент Петр Порошенко, замыкает тройку лидеров . Эксперты уверены, что в случае выхода во второй тур Порошенко и Зеленского, победит бывший кавээнщик, а в выборной дуэли действующего президента и оранжевой принцессы на лопатки ляжет Юлия Тимошенко.