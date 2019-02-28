В Карачаево-Черкесии, на горном хребте Дукка сошла лавина. Чрезвычайное происшествие унесло человеческую жизнь.

В Карачаево-Черкесии, на горном хребте Дукка сошла лавина. Чрезвычайное происшествие унесло человеческую жизнь.Группа экстремалов из Московской области отправилась взакрытую для катания зону недалеко от курорта Архыз. Волна снега накрыла туристов.В результате инцидента один человек погиб, шестеро пострадали.В составе группы находился директор казначейства банка"Открытие", 50-летний Дмитрий Орлов, передает Telegram-канал Mash. Пострадавшего с многочисленнымипереломами доставили в госпиталь. Остальным лыжникам тоже оказывают необходимуюпомощь. ЧП унесло жизнь члена Ассоциации горных гидов России Сергея Камбалова,сообщает ТАСС.