В Карачаево-Черкесии, на горном хребте Дукка сошла лавина. Чрезвычайное происшествие унесло человеческую жизнь.
В Карачаево-Черкесии, на горном хребте Дукка сошла лавина. Чрезвычайное происшествие унесло человеческую жизнь.
Группа экстремалов из Московской области отправилась в
закрытую для катания зону недалеко от курорта Архыз. Волна снега накрыла туристов.
В результате инцидента один человек погиб, шестеро пострадали.
В составе группы находился директор казначейства банка
"Открытие", 50-летний Дмитрий Орлов, передает Telegram-канал Mash. Пострадавшего с многочисленными
переломами доставили в госпиталь. Остальным лыжникам тоже оказывают необходимую
помощь. ЧП унесло жизнь члена Ассоциации горных гидов России Сергея Камбалова,
сообщает ТАСС.