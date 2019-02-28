В среду в Ханое стартовал саммит с участием президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына.

В среду в Ханое стартовал саммит с участием президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына, передает "Интерфакс".При встрече лидеры двух стран обменялись рукопожатием, Трамп похлопал лидера КНДР по плечу. До начала мероприятия американский президент предположил, что саммит "будет очень успешным".При этом на вопрос, будет ли объявлено в ходе саммита об официальном завершении Корейской войны, Трамп ответил: "Мы посмотрим".Президент США также выразил уверенность в хороших экономических перспективах Северной Кореи."Я полагаю, что КНДР имеет невероятный экономический потенциал, неимоверный, неограниченный. Я считаю, что у вашей страны невероятное будущее, и вы будете великим лидером. Это честь находиться здесь с Кимом​​​. Это прекрасно — находиться здесь сейчас с вами", — сказал Трамп.Между тем, северокорейский лидер заявил, что надеется на такой результат саммита, который устроит все стороны."Надеюсь, что мы можем достичь результата, который будут приветствовать все​​​. Я уверен, что мы это можем сделать", — сказал Ким Чен Ын.Трамп пообещал провести в четверг пресс-конференцию.