Саммит США-КНДР был продуктивным, но лидеры стран приняли решение не подписывать никаких соглашений.

Саммит США-КНДР был продуктивным, но лидеры стран приняли решение не подписывать никаких соглашений, передает "Интерфакс".Выступая по итогам саммита, Трамп, заявил, что Ким Чен Ын — особенный человек с особенным характером. "Я думаю, у нас очень тесные взаимоотношения. В этот раз у нас были варианты, и в этот раз мы решили не пользоваться ни одним из вариантов".Трамп подчеркнул, что это были два продуктивных дня, но иногда необходимо уходить из-за стола переговоров. При этом он добавил, что атмосфера встречи была очень дружелюбной.Президент США также заверил, что испытаний ракет и ядерного оружия со стороны КНДР больше не будет. "Я доверяю ему Ким Чен Ыну и ловлю его на слове"В ходе пресс-конференции Трамп отметил, что КНДР хотели снятия всех санкций, однако США не могли пойти на это.Американский лидер отметил, что все санкции сохраняются, выразив надежду, что в итоге США и КНДР станут друзьями."Разногласия не касалось санкций. КНДР хотели снятия санкций, однако они не хотели пойти на уступки там, где мы этого хотели. КНДР выразили желание пойти нам на уступки в определенных сферах, но не в том, что мы хотели", — подчеркнул Трамп.Как сообщалось, саммит США-КНДР завершился раньше срока без подписания совместного документа, как это планировалось в графике Белого дома. Торжественный обед Трампа и Кима был также отменен.