Дональд Трамп уверил лидера КНДР Ким Чен Ына, что в вопросе денуклеаризации Корейского полуострова США не хотят спешки и не будут торопить процесс переговоров. Мы хотим достичь верных договоренностей, — отметил американский президент.

Дональд Трамп уверил лидера КНДР Ким Чен Ына, что в вопросе денуклеаризации Корейского полуострова США не хотят спешки и не будут торопить процесс переговоров. "Мы хотим достичь верных договоренностей", — отметил американский президент. "Важно, что мы все делаем правильно", — уверен он.Ким Чен Ын, в свою очередь, пообещал сделать все, чтобы переговоры прошли продуктивно. "По крайне мере, сегодня", — уточнил он и добавил, что чувствует, что результаты и впрямь будут хорошими, хотя у всех остальных на этот счет "есть сомнения".Предыдущий день саммита в Ханое оценивается как продуктивный, передает ТАСС. Так, Трамп отметил, что беседа с Ким Чен Ыном была "отличной", а состоявшийся совместный ужин он назвал "большим и важным". "Думаю, нынешняя встерча будет еще лучше", — уверен Трамп.Второй день саммита лидеры стран начали с коротких переговоров тет-а-тет. Накануне они также пообщались с глазу на глаз примерно в течение 20 минут.